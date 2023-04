Hace casi un mes, se lanzó la campaña de vacunación antigripal. Ayer, desde el Programa de Inmunizaciones dijeron que hasta ahora vacunaron menos de la mitad de lo previsto. Es que desde que se inició la campaña, sólo el 7% del grupo de riesgo asistió a los vacunatorios de la provincia. "A esta altura, queríamos tener un 15% o 20% de la población de riesgo con la antigripal colocada, pero estamos muy lejos", dijo Fabio Muñoz, referente del área y comentó que harán campañas para tratar de llegar a más personas.

La colocación de la antigripal es gratuita para las embarazadas, personal de salud, niños de 6 a 24 meses, enfermos crónicos y personas mayores de 65 años. "El grupo de riesgo está compuesto por 217.000 personas. Esto, en toda la provincia", dijo Muñoz y contó que de ese total colocaron 3.000 dosis a los adultos mayores, 2.500 dosis pediátricas y 10.000 dosis al resto de las personas que integran el grupo de riesgo. Es decir, sólo el 7% ya fue vacunado. Esto, según Muñoz, es muy bajo. Es que si bien no tenían las cifras exactas para compararlas con años anteriores, dijo que la campaña de este año "va muy floja".

Para algunos. La colocación de la vacuna antigripal es gratuita para las personas que integran el grupo de riesgo. Los demás deben comprarla.

"Podemos asegurar que es menos que años anteriores y eso nos preocupa y sorprende mucho, pues antes de iniciada la campaña recibíamos muchas consultas sobre esta vacuna. Sumado a eso, la antigripal es una de las vacunas más esperadas todos los años. Siempre tiene una demanda muy grande y los vacunatorios se llenan, pero esta vez eso aún no sucede", agregó el funcionario y dijo que para ellos, una de las razones por la que la demanda es baja es el relajamiento que tiene la comunidad luego de la pandemia de covid.

"Si bien desconocemos la razón por la que la gente no está asistiendo a la vacunación, creemos que la gente pasó muchos años atenta a la vacunación por la pandemia y ahora están relajados. Incluso, este año se comenzó con la colocación de las antigripales antes que otros años y pensábamos que íbamos a tener más vacunados, pero eso no está pasando", agregó y dijo que por eso harán campañas en plazas y otros lugares para poder buscar a las personas que integran el grupo de riesgo, para poder colocarles la dosis correspondiente. "Se acerca el invierno y tener este refuerzo es fundamental. Nos parece extraño que no estén aprovechando la campaña", concluyó Muñoz.

¿Dónde vacunarse?

Las embarazadas o puérperas, el personal de salud, los niños de 6 a 24 meses y los que tienen alguna enfermedad crónica, pueden asistir a cualquier hospital, centro público de salud o vacunatorio. Mientras que los mayores de 65 años deben hacerlo en el Vacunatorio Central (ubicado en España 587 Norte, Capital). Esto, de 7,30 a 18.