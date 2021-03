Controles. En la puerta de las escuelas hubo personal tomando la temperatura y los datos de cada uno de los alumnos que ingresaron a los establecimientos.

Si bien el inicio de clases presenciales ayer no fue como se esperaba, ya que por la tormenta hubo muchas escuelas que no tuvieron clases o que recibieron a pocos alumnos, igual el día se vivió en la mayoría de las escuelas con mucha alegría. Esto, a pesar de que los estudiantes admitieron que sentían un poco de miedo e incertidumbre por las exigencias del protocolo sanitario, aplicado para evitar contagios de coronavirus.

La vuelta a clases se llevó a cabo en casi todos los departamentos, 351 días después de que se suspendieran las actividades presenciales en marzo del año pasado. Por otra parte, el Gobierno decidió anoche suspender para hoy las clases por pronóstico de más lluvias.



Los más pequeños. Los niños de Nivel Inicial fueron los que se mostraron más contentos por el inicio de clases adentro del espacio escolar.

Para muchos la jornada de ayer será inolvidable. En medio de mucho protocolo y tratando de que todos respetaran las normas preventivas a rajatabla, los chicos vivieron una jornada muy extraña, que además de generarles alegría, les hizo sentir incertidumbre. En la puerta de las escuelas, los carteles dando la bienvenida a los alumnos mostraron una postal que hacía casi un año no se veía. Con brillo, globos y mucho color, los docentes buscaron la forma de que los alumnos se sintieran bienvenidos. "Tenía muchas ganas de volver a clases, pero me da miedo no aguantar tantas horas el barbijo puesto", dijo Emma Pez, que tiene 8 años y va a la escuela 25 de Mayo, mientras que su hermana Rosario, de 10 años, comentó que a ella le intrigaba saber cómo iban a ser los recreos y si iban a poder jugar con sus amigas. Al igual que ellas, muchos alumnos se mostraron atemorizados. Sin embargo, hubo muchos más que dijeron que de a poco se van a acostumbrar a las nuevas reglas de la escuela, pues ya no pueden correr por el patio o hacer los clásicos picaditos de fútbol que hacían memorables los recreos. En la previa de las clases y mientras posaron para las fotos con sus papás, mientras que al horario de salida, los rostros se vieron mucho más relajados, pues habían pasado la prueba de fuego. "La verdad que no estuvo tan aburrida la escuela", dijo Josué Romero, de 12 años, mientras que Lourdes Bustamante, de la misma edad, comentó que ella pensó que le iba a costar más estar separada de sus compañeras, pero que no se sintió "tan sola". Debido al pronóstico de más lluvias para hoy y mañana, el Gobierno decidió anoche suspender por hoy el dictado de clases en toda la provincia para todos los niveles de gestión pública y privada.



Por otra parte, muchos niños comentaron que les llamó la atención la cantidad de carteles que había en las escuelas (sobre prevención y normas de comportamiento) y dijeron que estuvieron muy pendientes de qué hacer o decir para no violar el protocolo y mantener la presencialidad.

En las aulas. Separados y con distanciamiento, así se sientan los alumnos para mantener las medidas sanitarias preventivas dentro de las aulas.









Acto en Caucete para abrir el ciclo lectivo 2021

En la mañana de ayer, el gobernador Sergio Uñac dio apertura al ciclo lectivo 2021 sanjuanino en la escuela Arturo Berutti, ubicada en la localidad de Pie de Palo, en el departamento Caucete. Acompañado de autoridades ministeriales y departamentales, inauguró durante este acto el nuevo edificio de la escuela que funciona en Pie de Palo desde hace más de 86 años. "Hoy estamos iniciando este ciclo 2021, inaugurando una escuela que tiene nivel inicial, primario, secundario y escuela de capacitación laboral. Con una inversión de más de 200 millones de pesos, la escuela Berutti cuenta con 3.500 metros cuadrados de construcción que fortalece la infraestructura escolar, algo sumamente necesario", dijo el Gobernador. Por otro lado, el primer mandatario destacó el rol de los docentes y directivos de las escuela, en la vuelta a clases presenciales en casi toda la provincia.