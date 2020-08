Casi listos. Emiliano y Alejandra se juntaron y charlaron sobre cómo será el primer día de clases presenciales en sus respectivas escuelas, ambas de Pocito.



Hoy los ojos de todo el país estarán puestos en San Juan. Casi 10.500 niños de 14 departamentos volverán a las clases presenciales en la provincia, la primera de Argentina, y marcarán un antes y un después en el contexto de la pandemia de coronavirus. En la previa del regreso a las aulas, DIARIO DE CUYO reunió a un alumno y una docente que hoy volverán a la rutina gracias a la nueva normalidad. "Tengo muchas ganas de ir otra vez a la escuela", dijo Emiliano Algañaraz, que es alumno de 6to grado de la escuela General Mariano Acha, mientras que María Alejandra Cano, docente de 6to grado de la escuela Doctor Albert Schweitzer, comentó: "Estamos ansiosos y alegres porque volver a tener contacto con los niños es un gran desafío". Durante este encuentro, Rosita Bernardini, directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación, pidió a los papás que manden a los chicos argumentando que "las escuelas, los docentes y el personal se capacitaron mucho para este regreso".

Sabiendo que debe lavarse las manos varias veces al día y teniendo presente que no podrá abrazar a los compañeros, que tanto extraña, Emiliano dijo que espera con muchas ganas el primer día de clases. "Me gustó estar en mi casa y que me ayudaran mis papás con las tareas, pero quiero volver a ver a mi señorita. Prefiero que sea ella la que me enseñe", dijo el niño. En este mismo sentido, Alejandra comentó que ella siente que lo que más extrañará, cuando compara lo que serán las clases desde hoy con lo que fueron antes de la pandemia, será el contacto cercano con los pequeños. "Los niños son muy cariñosos. Ellos siempre llegan y te dan un abrazo y ahora deberemos marcar la distancia y no podré acercarme para controlar las tareas mientras las hacen", dijo la docente, quien no borró de su cara la sonrisa al hablar de la vuelta a clases presenciales para hoy.

"No sentimos miedo de enviar a Emiliano a la escuela. El temor no nos puede paralizar, si no, no vamos a crecer como personas", dijo Luis Algañaraz, papá del alumno. En coincidencia, la docente agregó que ellos saben que muchos padres están atemorizados y trató de contagiar tranquilidad. "Los chicos se van a encontrar con una escuela nueva, muy distinta a la que dejaron cuando empezó la cuarentena. Quizás no estén en el mismo grado que en el que estuvieron y van a ver mucha cartelería. Es una realidad que ninguno vivió y que nos llevará a aprender cosas nuevas a diario. Pero lo que más intacto va estar es el amor que las seños le damos a los chicos. No podremos abrazarnos, pero estaremos para enseñarles cosas nuevas, como por ejemplo cómo hacer una buena limpieza de las manos", concluyó la maestra.

Uñac con Trotta, palpitando el retorno

Ayer por la mañana, el gobernador Sergio Uñac mantuvo una comunicación por videoconferencia con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para ultimar detalles de lo que será el regreso a las aulas. Al respecto, el primer mandatario dijo que "es un momento muy importante para la provincia, agradecemos el apoyo del Gobierno nacional. Estamos siendo muy responsables y extremando todos los cuidados. Abrir las aulas es el mejor homenaje que le podemos hacer a Sarmiento".

El Gobernador indicó además que "la educación es uno de los pilares más importantes en el desarrollo de las sociedades y personas. La mayoría de los padres y madres de los y las estudiantes que comenzarán con clases presenciales hacen trabajos rurales durante jornadas muy extensas, por ello la vuelta será muy significativa desde lo educativo y lo social, por el lugar que ocupa la escuela para la organización familiar".