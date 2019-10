Los reclamos que comenzaron hace un poco más de dos semanas en Valle Fértil por el monto de las boletas de servicio eléctrico tuvieron su contagio el pasado martes cuando también protestaron haciendo un apagón usuarios de Calingasta y de Médano de Oro, Rawson.



Según datos del Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE), en la última facturación que llegó a 211.352 usuarios residenciales, sólo 1 de cada 10 debía abonar más de 5.000 pesos. Y si se ven los extremos, resulta que 1 de cada 3 usuarios recibió una boleta inferior a los 1.000 pesos (75.643 usuarios), mientras que en la otra punta, 1 de cada 100 usuarios recibió más 10.000 pesos (2.158 usuarios).



Pero la situación no se refleja de la misma forma en todos los departamentos. En casi todos los casos del Gran San Juan, a excepción de Santa Lucía, y en Caucete, el porcentaje de boletas superiores a los 5.000 pesos es inferior al total de la provincia, mientras que en el resto de las localidades es donde aparecen los porcentajes más elevados.



Por ejemplo, en la provincia el 9,83% de las facturas fueron superiores a los 5.000 pesos. Pero si se considera solamente a los usuarios de Capital, el porcentaje se reduce considerablemente, porque sólo el 5,25% de los usuarios superó la barrera de los 5.000 pesos.



Y si la lupa se aplica en Valle Fértil, resulta que el 13,95% de las facturas estuvieron pro encima de ese monto.



En cuanto a la comparación geográfica, la explicación que surge es que el periodo facturado corresponde al bimestre de las temperaturas más bajas en la provincia y aquellos usuarios que no cuentan con red de gas natural, calefaccionaron con artefactos eléctricos sus viviendas, por lo que hubo un mayor consumo promedio.



Y justamente en dos departamentos lindantes se encuentran los extremos. Mientras que en Caucete, donde hay red de gas natural, apenas 3 de cada 100 usuarios vieron superada en 5.000 pesos la factura que recibieron, en San Martín (que no hay tal red) sucedió que 17 de cada 100 usuarios estuvieron en la misma condición.



Además desde el EPRE reiteraron que a comparación de inviernos anteriores, el aumento fue tan significativo principalmente por el incremento que realizó el Gobierno nacional en el precio mayorista de la energía y del transporte en alta tensión. Argumentó que si se toma de enero de 2016 a la fecha, en ese rubro el aumento fue del 2.128%, mientras que a nivel provincial se aprobó un aumento máximo del 234% (para la tarifa social fue de 11%).



En las localidades donde se produjeron las manifestaciones, continúan las novedades. En San Agustín de Valle Fértil, ayer se informó que solamente 1 medidor de todos los que fueron peritados arrojó falencias, por lo que prácticamente todos deberán pagar lo facturado. Así, algunos decidieron ampliar el reclamo realizado el 18 de septiembre ante el EPRE y también elevar una nota al gobernador Sergio Uñac para que interceda en el tema. En el Valle aguardan con temor la próxima semana porque esperan que comience a repartirse la nueva boleta y también los cortes del suministro por falta de pago.



Y en Calingasta está latente si se pone en práctica una ordenanza de 2016, la 1313, en la que se prohíbe a la distribuidora Energía San Juan que corte el suministro de energía eléctrica a los usuarios particulares y también comerciales por falta de pago.

En Iglesia, con el 2,42%, es el departamento de mayor porcentaje de usuarios con factura mayor a 10.000 pesos.

Chimbas

6,4 Es el porcentaje de usuarios que recibió más de 5.000 pesos en la última factura del servicio eléctrico. El 37,17% fue inferior a 1.000 pesos.

9 de Julio

15,7 Es el porcentaje de usuarios que recibieron en la última boleta de luz más de 5.000 pesos de facturación. El 29,5%, una boleta inferior a los 1.000.

Calingasta

16,5 Es el porcentaje de usuarios que recibió más de 5.000 pesos en la última boleta de luz. El 31,85% de ellos recibió una con na suma inferior a los 1.000.