"No queremos volver a pasar por esto. Ya padecimos que hicieran un asentamiento cerca del barrio y ahora quieren hacer otro. Es un peligro. No lo vamos a permitir", expresó Mariela Méndez, una de las vecinas que denunciaron públicamente la usurpación de unos terrenos en Cañada Honda, en Sarmiento, a unos 500 metros del Barrio Ferroviario, donde vive. Según dijo, unas 150 familias ocuparon estas tierras a la vera de la Ruta 153. Ni el municipio ni la Policía intervinieron y los vecinos amenazaron con cortar la ruta.

Cerca de las 17 del viernes pasado comenzó un movimiento inusual en unos terrenos donde funcionaba una finca. Comenzaron a llegar vehículos que ingresaron al lugar con gente y palos. "Ya cuando vimos entrar a toda esa gente nos dimos cuenta de que venían a ocupar ilegalmente las tierras. Incluso plantaron algunos palos para demarcar los espacios. Son unas 150 familias bolivianas, jujeñas y salteñas que no les importa cometer un delito. Si el municipio o la Policía no hacen nada, lo vamos a hacer nosotros", dijo Méndez.

La oposición a esta situación por parte de los vecinos del Barrio Ferroviario se debe a que hace 6 años se instaló un asentamiento también en esta zona donde hay diferimientos de olivos, uva y pistacho, una empresa productora de dolomita, un puesto sanitario y una escuela. Según dijeron, este asentamiento también alberga a familias provenientes de Bolivia y del Norte argentino principalmente. "Estas familias, como las que se metieron ahora en estos terrenos, dicen que son trabajadores golondrina que vienen a trabajar. Pero es mentira porque se quedan usurpando ilegalmente las tierras. Y nosotros tenemos miedo porque no sabemos quiénes son. En el asentamiento anterior detuvieron a un boliviano que había matado a un hombre en Mendoza y a un salteño que había violado a un niño en su provincia. Por eso no queremos más asentamientos", sostuvo el vecino Bernardo Jofré.

Los vecinos fueron quienes llamaron al municipio y a la Comisaría 8va. Pero ninguna de estas instituciones intervino: desde ambas dijeron que no hay una denuncia formal de la usurpación y que al tratarse de terrenos privados no pueden intervenir, pese a que se trata de un delito. "Nos avisaron de la usurpación, pero no pudimos intervenir. De todos modos mandé gente del municipio para que hablara con estas personas que ocuparon los terrenos para pactar una reunión. Mañana voy a recibir a una comisión que conformaron estas familias para conocer su realidad y necesidades, y para tratar de hacer que desistan de la usurpación porque es algo ilegal", sostuvo Mario Martín, intendente de Sarmiento.

Por su parte, Carlos Munisaga, secretario de Seguridad, insistió en que no se puede intervenir por falta de denuncia y por tratarse de una propiedad privada. Pero opinó que el municipio debería intervenir para evitar conflictos. "Se ve que hay tensión entre los vecinos que denunciaron esta situación y las familias usurpadoras. Creo que el municipio debe mediar", sostuvo.

En tanto, los vecinos del Barrio Ferroviario dijeron que si este asentamiento prospera, cortarán la Ruta 153 todo el tiempo que sea necesario.

Qué establece la ley

La usurpación de terrenos, incluso sin que estén ocupados por su dueño, constituye un delito contra la propiedad y se encuentra tipificada por el artículo 181 del Código Penal, que dice: "Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo. Y, el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble".