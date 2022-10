Al igual que en el resto del país, en San Juan el boom por las figuritas del Mundial de Fútbol Qatar 2022 da que hablar a diario. Ahora, desde los distintos grupos de intercambio que hay dijeron que están alertas por las estafas que hay a la hora de comprar figuritas o los álbumes, a través de las redes sociales. Aseguraron que se da por lo que hay escasez de estos productos en los locales oficiales para la venta. En este contexto, desde la Policía de San Juan dijeron que sólo recibieron una denuncia formal, pero que no descartan que las estafas aumenten por lo que hay tantos interesados en comprar las figuritas.



Conseguir figuritas en los kioscos de diarios y revistas suele ser una tarea complicada. Sobre todo cuando se busca precios accesibles. Es que si bien el precio oficial que informa Panini es de $150, en San Juan no se consiguen a ese precio. Como barato, los aficionados están pagando $200 y hasta $450 por cada paquete. Es por eso que muchos acudieron a buscar ofertas en las redes sociales, pero salieron perdiendo por las estafas.



Rodrigo Morales tiene 39 años y encontró a través de Mercado Libre una promoción de 104 paquetes de figuritas y un álbum a $13.500. "Me convenía porque en la página de Panini, la caja con esa cantidad de figuritas cuesta unos $16.000. Entonces entré de una en el supuesto negocio. Pagué por Mercado Pago, por fuera de Mercado Libre, y me dieron hasta un código de seguimiento del paquete", dijo y comentó que cuando quiso seguir el envío, se dio cuenta de que ese código era falso. Comentó que se dio cuenta de que era víctima de una estafa cuando no le respondieron más las llamadas ni los mensajes.



Al igual que él, muchas personas más comentaron a través de los grupos de intercambio de figuritas que fueron estafados y algunos hasta dieron el detalle, con foto, de las personas que les robaron el dinero.



"Siempre decimos que tienen que tener cuidado con la forma en la que se hace las transacciones. Hay que buscar las páginas de compra y venta oficiales y hacer los pagos por medio de ellas, que tienen un respaldo más seguro", dijo el jefe del D5 (División Defraudaciones y Estafas de la Policía), Jorge Sánchez, quien comentó que ellos sólo recibieron una denuncia formal. "Llegó hace unos días una señora que había comprado por Facebook, a través de Marketplace, a una persona que vendía desde Córdoba los paquetes de figuritas. Compró unos 15 paquetes y pagó más de $6.000", dijo el comisario y comentó que ellos están haciendo las averiguaciones a través del banco, pero confesó que es muy difícil dar con los estafadores a través de estos medios digitales. Es por esto que sugirió que las personas interesadas en comprar que lo hagan en los kioscos habilitados o que paguen cuando reciban los paquetes.

Dónde denunciar

Si bien las estafas cometidas a través de las redes sociales son difíciles de rastrear para la Policía, el comisario Sánchez dijo que las personas que sufran este tipo de delito deben denunciar los hechos. Esto lo pueden hacer en la Central de Policía o en cualquier comisaría departamental.