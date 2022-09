"Si a esta nota la hacemos dentro de dos o tres años, creo que vamos a responder que casi todos los chicos de 12 años que están en tratamiento consumen cocaína. Esto es porque sabemos que ya hay chicos de esa edad que acceden a esa droga y nos alarmamos, porque cuando decimos que a esa edad ya consumen marihuana no nos llama la atención, pero la mayoría entra por un porro y empieza después con otras sustancias", dijo Raúl Ontiveros, director del Centro Faro, al hablar de adicciones en San Juan. Al igual que él, desde otros centros donde brindan tratamientos por adicciones comentaron que si bien no son la mayoría, notaron que hay niños que ya consumen cocaína, siendo que hace dos o tres años, el inicio del consumo de esta droga se daba como mínimo a los 15 años. Sale a la luz luego de que un joven de 16 años fuera internado en el Hospital Rawson por una intoxicación con cocaína.

"Durante muchos años, a la cocaína la consumían sólo algunos pocos, por su costo. Hoy vemos que no es sólo un sector de la sociedad quien tiene acceso a ella y sobre todo, vemos que hay muchos chicos que la consumen", dijo el sacerdote Rodrigo Robles, que tiene a su cargo la Comunidad Fuego. Al igual que él, desde el Centro por la Vida, el Hogar San Benito (ambos estatales, y los Hogares Beraca dijeron que la edad de inicio de consumo de esta droga ilegal bajó mucho y que ese fenómeno está dado en gran medida por el excesivo consumo de alcohol que hay en la provincia. Algo que, dicen, está muy normalizado y lleva que los chicos desde muy pequeños empiecen a tener una gran dependencia a las drogas, ya sean legales o ilegales. "Sabemos que hay chicos de 8 años que consumen alcohol, y se inician tan pequeños que se ponen nuevos retos y empiezan a consumir de todo", dijo Andrés Manini, del Centro por la Vida, que hace atenciones ambulatorias a personas de todas las edades y que depende del Ministerio de Salud Pública.

Desde estos lugares dijeron además de que bajó la edad de inicio de consumo de cocaína, al mismo tiempo también ven muchas personas mayores de 40 años que están comenzando con estas drogas.

"Si bien es malo para todos, nos preocupa mucho el inicio en chicos tan jóvenes, porque el sistema nervioso central se desarrolla hasta los 25 años. Entonces los jóvenes tienen más posibilidades de crear una adicción fuerte y esto muchas veces nos lleva a que tengamos más casos duales. Es decir, adicciones y problemas psiquiátricos como depresión", agregó Ontiveros.

Además de alarmarse por el consumo de cocaína en niños, desde los centros consultados dijeron que les llama la atención que cada vez hay más familias de chicos de entre 12 y 14 años que buscan ayudar a los adictos, pero que a la vez hay más resistencia a la hora de iniciar la rehabilitación.

Sin límite de edad. En los centros de tratamientos para adictos que hay en la provincia se recibe a personas de todas las edades.

"Estamos notando que hay una desesperación de las familias, que no tienen herramientas o que no saben dónde acudir para que se los ayude. Pero a la vez, los chicos son cada vez más reacios y no hacen caso. Se está perdiendo por completo la autoridad de los padres", dijo Robles, mientras que Marisa Aballay, psicóloga del Hogar San Benito, dijo que "hay muchos padres pidiendo asistencia, pero vemos que los chicos mientras más jóvenes entran a los tratamientos, más cuesta que terminen. Son más recurrentes las entradas y las salidas a los distintos centros. Tenemos chicos de 15 años que los conocemos desde los 11".

Y si bien todos dijeron que este fenómeno se viene produciendo hace al menos 3 años, también aseguraron que siguen notando que la mayoría de los chicos que ingresan a las drogas desde pequeños, lo hacen por falta de contención familiar. "Muchas veces no tenemos lugar para recibir gente y tenemos 3 hogares en los que se trabaja con personas que tienen problemas de adicciones. Notamos que en la mayoría de los casos hay crisis familiares fuertes", concluyó Maira Ochoa, de Beraca.



En tratamiento

125 personas hay aproximadamente, en la actualidad, haciendo algún tratamiento por adicciones en los 5 centros sanjuaninos. En ellos se ofrece distintos tipos de terapias.