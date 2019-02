En Acción. Las candidatas de Caucete, Rawson, Ullum, Zonda y Calingasta (abajo) participaron en diferentes actividades para promocionar su carrera por la corona de Reina Nacional del Sol. Compartieron las fotos en sus redes sociales y desde ya se movilizan para captar los votos de la gente.

A Brisa Jofré no le importó ocultar su belleza bajo una cofia y un barbijo. Sólo buscó estar muy cerca de los chicos para demostrarles que la humildad y la amistad son dos valores importantísimos. Ella es la candidata de Ullum a Reina Nacional del Sol, que se encargó de servirle el almuerzo a los niños de la Colonia de Verano en el departamento. Fue en el marco de las actividades que organizó para que sus vecinos y el resto de los sanjuaninos la conozcan. Si bien todas las candidatas participan y se muestran en los eventos previstos en la etapa de capacitación y en los organizados por los municipios a los que representan, algunas aprovecharon los momentos libres para encarar su propia campaña de promoción camino a la corona. La elección de la Reina Nacional del Sol se realizará el sábado 23 de febrero y todos los sanjuaninos podrán emitir su voto por distintas vías.



'Me encantan los niños y me gusta compartir diferentes momentos con ellos. Además de servirles el almuerzo en la colonia, también me senté en el suelo con ellos para hablar de diferentes temas. Espero que ellos también hayan disfrutado tanto como yo de esta visita', dijo Brisa Jofré.



Oriana Sancasani, la candidata de Zonda, también arrancó su campaña en la Colonia de Verano. Pero ella optó por la parte lúdica. Se pasó toda una mañana jugando al 'uno' (juego de cartas) con los chicos. En tanto que Florencia Gómez, la representante de Caucete, encaró una promoción doble, tanto para ella como para la gente trabajadora de su departamento. Visitó a los comerciantes de la zona céntrica y hasta los que tienen sus locales en el oratorio de la Difunta Correa. No sólo se tomó fotos junto a ellos, sino que además les entregó un afiche con su imagen para que pegaran en sus vidriaras.



Promocionar los lugares más lindos y las tradiciones de sus comunas fue el motor de la campaña de promoción de las candidatas de Rawson, Rocío López, y de Calingasta, Camila Santamaría. Rocío posó vestida de paisana en algunos lugares rurales del departamento y hasta participó de la cabalgata en honor al gaucho José Dolores que se realizó el fin de semana pasado. En tanto que Camila se fotografío en Pampa El Leoncito y en otros sitios turísticos para promocionarlos en las redes sociales.