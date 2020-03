Si bien la mayoría de los casos sospechosos de coronavirus que hubo y hay en San Juan fueron atendidos en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, el protocolo provincial prevé una red de clínicas privadas para que la atención sea más amplia en caso de que este brote explote a nivel local. En este contexto, desde algunos sanatorios u hospitales privados de la provincia dijeron que ya están preparados para atender a pacientes sospechosos, pues acondicionaron habitaciones de aislamiento, tal como indican el protocolo del Ministerio de Salud. Algunos comentaron que no sólo tomaron esa medida, sino que hasta restringieron el horario de visitas y la cantidad de personas que pueden ingresar a una habitación para ver a un paciente.

El Protocolo oficial indica que hay un listado de 6 clínicas privadas que forman parte de la red de atención, y desde algunas de ellas comentaron cómo se prepararon para darle batalla a esta pandemia. Compraron más insumos, adaptaron habitaciones que tenga ventilación para que se conviertan en salas de aislamiento, improvisaron laboratorios especiales para que sólo se analicen las muestras relacionadas a la sospecha del virus, y hasta programaron por dónde debe ingresar una persona que cree estar contagiada.

"Si bien teníamos un buen stock de materiales descartables, debimos comprar barbijos especiales para estos casos y hasta más camisolines por las dudas. Otra de las medidas que tomamos fue restringir el horario de visitas -lo acortaron una hora- para evitar que haya mucha circulación de personas en las zonas de internación", dijo Ricardo Pérez, el director del Hospital Privado. En cuanto a las visitas, el profesional explicó que no dejan que pase más de una persona a la habitación y que en caso de que otros quieran ver al paciente deben turnarse y esperar en la vereda, para evitar que los pasillos estén llenos de personas. Por su parte, Pablo Romano, jefe de Calidad y Seguridad del Paciente, del Sanatorio Argentino dijo: "Desde la institución se ha capacitado al personal y se han establecido circuitos para la atención de estos pacientes -por los casos sospechosos- según normas técnicas para la atención de este tipo de caso".

En el mismo sentido, Gustavo Paoletti, director del Sanatorio San Juan, dijo que ellos hicieron varias capacitaciones para todo el personal, con el objetivo de que sepan cómo actuar ante un caso sospechoso o confirmado. Explicó que la mayoría de estas charlas fueron dadas por infectólogos. Sobre cómo acondicionaron la clínica dijo: "Aislamos una habitación de Terapia Intensiva y una habitación en el piso -por clínica-. Colocamos cartelería con los síntomas y con los pasos a seguir según nuestro protocolo". Además, agregó que compraron algunos descartables extras a los que tenían, pues estos casos requieren una mayor utilización de estos insumos.

Desde Clínica El Castaño dijeron que ellos no tuvieron que hacer grandes cambios, pues ya tienen una habitación de aislamiento y aseguraron que pueden cumplir el protocolo del Ministerio de Salud sin problemas. "Tuvimos un caso, en el que activamos el protocolo. Recibimos el paciente, pero luego el caso fue descartado porque no tenía nexo epidemiológico. Estamos trabajando perfectamente con Salud Pública", dijo Walter Stoerman, el presidente del directorio de esta clínica. Al igual que él, otros profesionales comentaron que tuvieron consultas en la guardia, pero que luego de constatar que no estuvieron con alguien sospechado de tener el virus o no viajaron a las zonas de mayor contagio, los casos fueron atendidos como cualquier otro problema respiratorio habitual.

>> Suspensiones y algunos cambios

Por el coronavirus hubo suspensiones y algunos cambios. A continuación algunos de ellos.