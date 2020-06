Los industriales sanjuaninos que vienen remando para afrontar la crisis económica en medio de la pandemia, acaban de recibir una buena noticia que una vez que se concrete significará una rebaja en los costos laborales. Es que el Gobierno nacional anunció que restablecerá el Decreto 814, un beneficio tributario para las industrias radicadas en el interior del país y que conforman las economías regionales, que permite a las pymes compensar parte de los aportes patronales con el IVA. El anuncio lo dio el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el lunes, en una presentación virtual ante más de 600 empresarios organizada por la Fundación Mediterránea, y ayer las repercusiones positivas en la provincia no tardaron en aparecer, puesto que San Juan es una de las grandes beneficiadas. Desde la cúpula de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, dijo que este reestablecimiento significará "un alivio" para el industrial local y pronosticó que incitará a una mayor producción y fuentes de trabajo. "Creemos que son las medidas adecuadas que venimos pidiendo dentro de la UISJ para poder salir adelante, más en momentos como éste", dijo el presidente de la entidad fabril. Por su parte, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, indicó que la provincia ha venido gestionando esta medida ante la Nación, pero agregó que aún no hay fecha prevista para ponerlo en marcha.

Este instrumento que se implementó en la crisis del 2001 como Decreto 814 para corregir las asimetrías de las industrias del país, fue derogado por la administración macrista en el 2017 cuando realizó la reforma fiscal. El mecanismo permitía a las pymes tomar una parte de las contribuciones patronales como crédito de IVA, de acuerdo a la distancia que tenía hasta el principal centro urbano del país. La proporción que se podía compensar subía en la medida en que la empresa estaba radicada más lejos de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de fomentar la creación de empleo de calidad en las ciudades mas alejadas de los centros urbanos. Al estar a más de 1.000 kilómetros las industrias sanjuaninas podían utilizar el máximo porcentaje de compensación.

Por eso la Unión Industrial de San Juan (UISJ) siempre reclamó su reestablecimiento y y fue el pedido principal del último Coloquio Industrial realizado en San Juan el 26 de septiembre de 2019, cuando Kulfas fue uno de los principales oradores (ver aparte). En el documento que el titular de la cartera de Desarrollo Productivo hizo llegar a la industria y que fue presentado en la conferencia mencionada, se explica que el restablecimiento del Decreto 814 forma parte de algunas herramientas orientadas a impulsar la recuperación de la actividad. Respecto a la medida en particular, Kulfas dijo que "era una herramienta importante para compensar asimetrías". Agregó que el país necesita exportar más y que "ningún sector productivo sobra: todos son importantes; mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia, no hay futuro sin políticas productivas, ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental y una macroeconomía estable que ayude al desarrollo productivo", señaló el funcionario. Goransky dijo que esta medida "es lo que venimos reclamando" y que significará "un atenuante" de las economías regionales para ser competitivos. "Eso no es menor porque uno compensa aportes patronales que son de los más altos de la región. El 50% del sueldo de un trabajador se va en aportes patronales. Nosotros preferimos que los trabajadores ganen más en sus sueldos netos y haya menos aportes patronales", razonó.

En el Coloquio industrial

Kulfas en el Tercer Coloquio Industrial desarrollado en San Juan en 2019, cuando era uno de los principales economistas que asesoraban al entonces candidato a la presidencia, Alberto Fernández. En su conferencia ante los industriales, anticipó que entre las medidas del plan de reactivación del país si ganaba Fernández, figuraba dar un trato preferencial a las pymes que están alejadas del puerto, como son las cuyanas.

Parques industriales

Se anunció que en breve el Gobierno va a estar lanzando un paquete de ayuda para parques industriales y tecnológicos en las provincias. El plan contempla aportes no reembolsables y financiamiento para mejoras en los predios donde se impulsa la radicación de empresas. Respecto a la cuarentena, Kulfas dijo que la normalidad como la conocíamos no sabemos si va a ser este año o el año que viene. Trabajemos con esta nueva normalidad de ir calibrando la cuarentena", señaló.

Para la reactivación

Kulfas planteó 5 ejes para la agenda productiva de largo plazo: los recursos naturales y sus cadenas - agroindustria, Vaca Muerta y minería-, planteadas más allá de lo meramente extractivo; el "Green New Deal", con energías renovables y electromovilidad, y la economía del conocimiento e industria 4.0. También señaló a las industrias de la salud (biofarma y cannabis medicinal), y la modificación del sistema financiero, orientado a dar financiamiento productivo.