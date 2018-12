Allanamiento. Por orden del 4to. Juzgado de Instrucción, ayer se secuestró documentación de la agencia denunciada.

La agencia de turismo "D"Viaje Destinos", denunciada por no confirmar el viaje a Panamá que contrataron 37 chicos que querían asistir a la Jornada Mundial de la Juventud, ayer fue allanada por personal policial de Defraudaciones y Estafas, en tanto que uno de los socios gerente aseguró que se encuentran "al derecho de la ley" y desde el Ministerio de Turismo de la Provincia pidieron la inhabilitación de la licencia de la agencia.



La semana pasada la agencia fue denunciada por presunta estafa a los chicos que pretendían viajar a la jornada en la que estará presente el papa Francisco.



Según los denunciantes, adelantaron 93.000 dólares y la empresa les dijo que no puede encarar la excursión ni tampoco devolverles el dinero.



El juez del Cuarto de Instrucción, Martín Heredia Zaldo, ordenó el allanamiento de ayer, en el que se secuestró documentación y material informático, además de otra empresa para determinar vinculación. Según fuentes judiciales, no hubo detenidos porque presentaron la eximición de prisión.



Aunque no fue posible contactar a los titulares de la agencia, circuló en medios electrónicos un mensaje de uno de ellos, Federico Vargas, quien aseguró que la empresa "está siendo sumamente manchada y perjudicada por mucha gente sin conocimientos fehacientes de la situación que pasamos, que no es ajena a la del país".



Por la presunta estafa, también comenzó un sumario en el Ministerio de Turismo de la Provincia, que ya solicitó la inhabilitación de la agencia.