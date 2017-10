Lucía Arrechea tiene 22 años y es mamá de una nena de 3 años. El viernes en la noche fue elegida como la nueva Reina de Santa Lucía para la Fiesta Nacional del Sol 2018. La joven está haciendo la residencia para recibirse de docente, en la escuela Paula Albarracín de Sarmiento.





-¿Cómo viviste la noche de la elección?



- Con mucha alegría, pero con un poco de nervios. Durante la elección estuvieron mis amigos y mi familia, todos apoyándome. En la primera pasada estaba muy ansiosa y después comencé a relajarme.



- ¿Cómo ves la educación en la actualidad?



La veo bien, creo que de a poco se va mejorando. Los chicos de hoy tienen muchas oportunidades. El aprendizaje es más fácil ahora gracias a la tecnología. Me encantan las escuelas públicas, yo fui a la escuela Pellegrini de mi departamento y me parece que es buena la educación en todos los establecimientos de la provincia.



¿Siempre soñaste ser docente?



Siempre me gustó la idea de ser maestra. Cuando era chica, mi juego favorito era hacer de maestra. Amo la docencia y dar amor a los chicos. Me encanta la idea de ser una ayuda para los niños.



¿Cómo vivís la maternidad?



Fui mamá con 18 años. Fue un gran desafío, pero gracias al apoyo de todos superé todos los miedos. Actualmente me ayuda muchísimo mi mamá. Ella cuida a mi hija en las mañanas cuando me voy a trabajar, pero en las tardes que tengo que ir al profesorado le llevo conmigo. Gracias a la ayuda de mi mamá y mi familia voy a poder terminar la carrera, sin ellos se me hubiera hecho muy difícil.





- ¿Qué es lo que más te gusta compartir con tu hija?



- Lo que más me gusta es jugar con ella. Casi siempre jugamos a las muñecas y compartimos muchos momentos. Hasta salgo a correr con mi hija. Ella va en su bicicleta mientras yo corro. Otro de los juegos favoritos de mi hija es disfrazarse de princesa con mi ropa. Cuando llegué a mi casa tras la elección lo primero que hizo fue ponerse la corona y un vestido.