Todo el arco productivo de la provincia manifestó ayer el consenso a las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno provincial, y bajo calificativos como "correctas" y "oportunas" valoraron mucho el equilibrio logrado entre el mantenimiento del estatus sanitario y la economía. Dicen que hay que extremar los protocolos hasta que se logre vacunar a toda la población y además valoraron que se hayan tomado medidas de acuerdo a la situación de cada provincia. Todos también apoyaron la medida de extender el horario de la administración publica, incluso dijeron que debería establecerse en forma permanente. Hugo Goransky, presidente de la unión industrial de San Juan, dijo que su sector valora que se esté "privilegiando el funcionamiento de la producción", e indicó que el trabajador industrial no ocupa el transporte público y que el 97% de trabajadores contagiados no lo hicieron en las plantas fabriles sino a través de actividades sociales. "Nos parece acertado que no se generalicen las medidas para todo el país, y que cada autoridad provincial las tome según la realidad de su jurisdicción y sus departamentos", dijo Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, e indicó que "en virtud del crecimiento de los casos vemos necesario que se produzcan ciertos ajustes como los anunciados". Giménez dijo que en caso de verificar que afecten a alguna actividad económica se deberán contemplar "ayudas temporales". Julian Rins, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, consideró que las medidas son correctas ante el aumento de los contagios y que "con buen criterio" no hay restricciones a la actividad económica. Aplaudió además la extensión del horario la administración pública y propuso que se aplique "de manera permanente", a la vez que instó a establecer de inmediato la firma digital. En el sector vitivinícola, Angel Leotta de la Cámara Vitivinícola, celebró que el Gobierno haya priorizado la actividad económica y dijo que en el sector bodeguero "no hemos sufrido ninguna alteración". Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros, consideró que las medidas anunciadas por el gobierno "son acertadas", sin embargo opinó que debería tomar medidas más enérgicas con los incumplidores y suspender las clases presenciales, priorizando sólo las actividades esenciales, hasta que esté casi toda la población de riesgo vacunada.

Dino Minnozzi, de la Federación Económica, valoró que se haya restringido lo que su sector viene reclamando, que son las reuniones sociales, y en cambio se buscó un equilibrio entre la salud y la economía, "nos parece muy atinado como se ha definido el tema del horario para afectar lo menos posible la economía", dijo. Juan José Igualada, titular de la Cámara de Servicios Mineros, también apoyó las medidas y si bien destacó que el sector minero ""hace mucho esfuerzo porque siga funcionando todo", advirtió el mal comportamiento del público en el sector comercial. Desde ese sector Hermes Rodríguez (Cámara de San Juan) dijo que "son buenas las modificaciones", mientras que Gastón Villordo, (Cámara de Rawson) valoró que se incrementen los controles afuera de los comercios. Darío Minnozzi (Centro comercial de San Juan) instó al compromiso en el acatamiento de las medidas, y opinó que deben ser acompañadas por un plan fiscal. Marcelo Vargas (Comercios del Interior) apreció que se hayan priorizado la actividades económicas; y Marcelo Quiroga (comerciantes Unidos) reclamó menor presión impositiva e inspecciones.

Horario de comercio

La Cámara y el Centro Comercial de San Juan, Cámara de Rawson, Comerciantes Unidos y Comerciantes del Interior- rechazan la idea de volver al horario corrido porque dicen que no venden a la siesta. La única chance es que ante un aumento de casos lo establezca el Comité Covid.

Resignación en el sector gastronómico

En el sector de bares y restaurantes dicen que "entienden" la situación y creen que la decisión del Gobierno es buena . Rubén Miodosky, desde la Cámara Hotelera y Gastronómica, instó a hacer "un esfuerzo para frenar los contagios y cortar esto de raíz", y añadió que "si nos equivocamos vamos a tener que cerrar y eso será peor". El empresario ve un futuro sombrío y complicado para el sector, cree que las restricciones se van a extender más allá del 21 de mayo, y dijo que tendrán que incrementar las promos para convencer a la gente y que salga más temprano a cenar.