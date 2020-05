Como complemento a la decisión del Gobierno nacional, la ministra de Hacienda, Marisa López, manifestó que están analizando dar un plus al personal de Salud y Seguridad que no se vio incluido en el bono que dispuso el equipo de Alberto Fernández. En un primer momento, desde Nación habían anunciado un pago extra de 20 mil pesos en cuatro cuotas para aquellos trabajadores de ambas áreas. Sin embargo, luego se dejó en el grupo sólo a los trabajadores de la sanidad que corrían el riesgo de contraer el virus y al personal de la Policía Federal y Gendarmería. Según fuentes de Salud, en la provincia calculan que los beneficiarios de dicho bono serán alrededor de 1.600 trabajadores, entre los que se encuentran aquellos que están realizando tareas en hospitales que tengan internación y puedan llegar a tener un posible contacto con el virus. Sin embargo, circuló la versión que ese universo puede llegar a ampliarse e incluir a más personas. Por otro lado, serán unos 600 los efectivos de las fuerzas nacionales que tendrán el plus. En el escenario local, López explicó que "estamos estudiando la posibilidad de otorgarlo porque son los dos ámbitos que, aún estando en aislamiento, han seguido trabajando y cuidando a todos los sanjuaninos". Además, resaltó que aún se deben definir algunos detalles, como cuántos serán los beneficiados, el monto del bono y cuál será el mecanismo para que estos trabajadores puedan percibir el pago extra. En Salud, el universo de empleados llega a unos 7.500, entre administrativos, médicos y enfermeros, mientras que en la policía hay 5.200 efectivos y 1.100 penitenciarios.