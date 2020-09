Luego de que se levantara el bloqueo al barrio Presidente Perón en Angaco, el intendente Carlos Maza Peze salió en "caravana" con movilidades municipales a celebrar el fin de las restricciones que se habían impuesto por un caso de coronavirus, señalaron dirigentes departamentales, quienes, además, cuestionaron la movida. "Son acciones desatinadas. En esta pandemia no hay nada que festejar", dijo el exjefe comunal, José Castro, mientras que el excandidato a intendente y exconcejal, Mario Pacheco, resaltó que giró sobre "lo ridículo" y "bizarro". Maza Peze no contestó los llamados de este medio, pero desde el municipio se había difundido de manera oficial que habían colaborado de "una hermosa iniciativa de los vecinos", quienes "salieron a las calles para aplaudir, como señal de apoyo, y reconocer el esfuerzo y trabajo de profesionales de la salud".

En una serie de videos que circularon por redes sociales se ve un vehículo que va comunicando por altoparlantes el fin del aislamiento en el barrio, la camioneta que conduce el intendente, un vehículo del Centro Integrador Comunitario (CIC) departamental, un camión tanque y un patrullero. Pacheco remarcó que "me molestó que fue algo armado y que se ha sacado gente a las calles", teniendo en cuenta que la circulación estaba restringida y que imperaba el aislamiento en plena Fase I, explicó. Además, destacó que es comprensible que los vecinos salieran a aplaudir, pero que "hay otras formas de buscar el agradecimiento y no hacer ese circo mediático". En ese sentido, señaló que "fue una falta de respeto porque hay una persona contagiada que tiene familia. En esa zona también yo tengo familiares y muchos conocidos".

El lunes de la semana pasada, por disposición del Comité Covid-19, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Seguridad realizaron el bloqueo del barrio Perón, en el que se restringió al máximo la circulación. En ese marco, los vecinos no asistieron a sus lugares de trabajo y solo pudieron salir (una persona por vivienda) para buscar alimentos, medicamentos o insumos esenciales.

El fin de las restricciones de actividades en el barrio se comunicó oficialmente el sábado, pero los angaqueros tomaron conocimiento en la noche anterior, en la difusión que se hizo a través de las movilidades, según se desprende de los videos. El comunicado de la comuna señaló que "el intendente Carlos Maza, seguridad municipal y todos los equipos municipales estuvieron a disposición de los vecinos" y que "tal como sucedió en todo el mundo, los vecinos salieron a las calles para aplaudir, como señal de apoyo, y reconocer el esfuerzo y trabajo de profesionales de la salud en el marco de la lucha contra el coronavirus".

Sin embargo, el exintendente Castro remarcó que "son acciones desatinadas. No he visto una acción como esta en ningún lado ni en otro punto del país". Además, hizo hincapié en que con su sucesor "pensamos diferentes" y que "yo no hubiera hecho" esa movida. Por su parte, Pacheco agregó que "no es serio, porque, si bien se levantó el bloqueo de un barrio, no estamos liberados de toda esta cuestión tan compleja". El que prefirió no opinar de la situación fue el diputado departamental Marcelo Mallea, quien compartió boleta con el actual intendente en el Frente San Juan Primero. Según fuentes calificadas, la relación entre ambos se ha resquebrajado, al punto de que prácticamente no tienen diálogo.

No es la primera vez que Maza Peze se ve envuelto en una situación polémica. Luego de asumir el 10 de diciembre, impulsó un proyecto de ordenanza que elevaba su sueldo y el de los concejales en un 50 por ciento. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, aunque, tras las críticas desde diversos sectores, el jefe comunal dio marcha atrás (Ver recuadro).



MOVILIZACIÓN. A través de un comunicado, desde el municipio dijeron que el intendente se sumó a la iniciativa de los vecinos. Dirigentes departamentales criticaron una caravana que "fue armada".

------ Epigrafe Fin ------

Suba y marcha atrás

El 13 de diciembre, este medio dio a conocer que los concejales, en su primera sesión, habían aprobado, por unanimidad, una ordenanza impulsada por el intendente Carlos Maza Peze, en la que se fijaron un aumento del orden del 50 por ciento. El jefe comunal había dicho que los salarios "se encontraban por debajo de lo que debían estar" y que "se ha trabajado en base a lo que permite la ley y pensamos que, a lo mejor, es con lo que debemos comenzar". La movida recibió críticas por parte del sindicato municipal, de los vecinos y de dirigentes. El diputado departamental Marcelo Mallea y el referente bloquista, Luis Rueda, se mostraron en contra de la iniciativa.

Tras los cuestionamientos, el intendente dio marcha atrás con el aumento para el Ejecutivo y el Deliberativo.



Críticas

Mario Pacheco, exconcejal, señaló que la caravana fue "armada" y que se trató de una falta de respeto para la persona contagiada y su familia. José Castro, exintendente, manifestó que "no hay nada que festejar" y que tal movida no se ha visto en ningún lado.



Visión oficial

En la comuna dijeron que colaboraron "de una hermosa iniciativa de los vecinos del Barrio Perón, en apoyo a quienes se encuentran en aislamiento debido a un caso de Covid-19". Así, salieron a la calle para reconocer a los trabajadores de la salud.