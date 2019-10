Animales muertos. En varias zonas del departamento arrojan hasta perros muertos entre la basura que en ocasiones es esparcida en la calle.

"No arrojar escombros" es una de las inscripciones que tienen los contenedores de residuos que hay en Rawson. Sin embargo, esto poco se cumple. A tal punto, que desde la Municipalidad de Rawson dijeron que no saben qué hacer para frenar este problema. Es que hay vecinos que usan estos depósitos hasta para deshacerse de animales muertos. "Es un problema que parece no tener fin. Nos cansamos de levantar perros muertos y escombros de los contenedores", dijo Rubén García, secretario de Obras de la Municipalidad. A la vez, comentó que día por medio se encuentran con alguno de estos elementos tirados dentro de los contenedores de basura.



Los vecinos de varios barrios de Rawson se quejaron porque los contenedores se volvieron blanco cotidiano de vandalismo. Es que para ellos, arrojar gatos, perros muertos o escombros es hacer un daño. En el mismo sentido García dijo que la queja de los vecinos es real y admitió que es un problema que tienen permanentemente. "El otro día hasta se nos rompió la máquina compactadora porque en los contenedores había escombros. Las máquinas no están preparadas para eso. Muchas personas no pagan un contenedor para retirar los escombros de la puerta de sus casas y usan los de la Municipalidad para esto", agregó indignado el funcionario y comentó que analizan hacer una campaña de concientización para ver si pueden frenar este conflicto. Sobre las zonas en las que más sucede esto, García dijo que es en los barrios alejados de Villa Krause.



"En este momento tenemos 360 contenedores en la calle, y hay unos 100 en reparación. Porque la gente los destroza metiendo cosas que no corresponden. Además, hasta nos roban las ruedas", agregó y dijo que la mayoría de las veces los vecinos encuentran los perros o los escombros en la mañana. Es decir, que las personas que hacen este tipo de daño aprovechan la noche para deshacerse de esas cosas. "Pedimos a los vecinos que saquen fotos cuando vean a alguien arrojando cosas que no correspondan para que podamos ver las patentes de los vehículos y así hacer algo", concluyó el funcionario y comentó que en ocasiones tienen problemas hasta en el Parque de Tecnologías Ambientales, que es donde desechan los residuos del departamento, por la cantidad de escombros que llevan.

En la calle. Los vecinos se quejaron porque sumado al otro problema, los contenedores quedan en plena acera, no en las banquinas, y son un peligro.





Contenedores

460

contenedores aproximadamente tiene Rawson, y de ellos, 360 están distribuidos en las calles del departamento. Rubén García dijo que hay en casi todos los barrios rawsinos. El resto de los contenedores, unos 100, están siendo reparados porque son blanco cotidiano de vandalismo.