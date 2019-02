Únicas. Jocelyn Mauro y Florencia Valdez ya ensayan para la ceremonia en la que tendrán sus respectivas sucesoras de Reina y Virreina de la FNS. Son las únicas que estuvieron en el escenario en el autódromo y ahora lo harán en el flamante predio de Chimbas.

En la última semana antes que se realice una nueva elección de Reina y Virreina de la Fiesta Nacional del Sol, las actuales soberanas vuelven a transitar por días cargados de sensaciones. Ya no se trata de la ansiedad por saber cuál es el resultado, sino que empieza a invadirlas una suerte de nostalgia porque la experiencia está llegando a su fin. La Reina, Jocelyn Mauro (20 años) y la Virreina, Florencia Valdez (21), coincidieron que en el primer balance que realizaron, sienten que maduraron en muchos aspectos.



"Casi todo ha sido muy bueno. Tanto Flor como yo hemos vivido esto en una etapa de nuestras vidas que nos ayudó a madurar. Aprendí de todas las actividades que se realizaron acá y también de los viajes para representar a la provincia", evaluó Jocelyn, quien se coronó como la primera candidata de Capital.



"Fue un año de experiencias nuevas. Intenso y agotador en algunos momentos, siempre muy enriquecedor a nivel personal. En el balance, fue muy positivo", sintetizó Florencia, quien representó a Albardón en la FNS del año pasado.



Las dos entablaron una buena relación desde la etapa de capacitación, con varias noches como compañeras de habitación. Las vacaciones de invierno y Semana Santa fueron los dos periodos que ambas recuerdan como los de mayor exigencia, cumpliendo muchas actividades y con la pausa sólo para dormir. Por esa misma intensidad es que otros proyectos personales se enfriaron, como el caso de los estudios. Flor, que estudia abogacía, dijo que retomará el ritmo de estudio que tuvo hasta febrero del año pasado. Además, planea comenzar con una propuesta laboral, que sólo anticipó que no está relacionado con los medios de comunicación.



En tanto, Flor señaló que la próxima semana deberá tomar una decisión importante. "Yo pensaba en estudiar marketing, pero este año vi que tenía que evaluar temas que antes no les prestaba atención. Por eso, además estoy considerando estudiar diseño gráfico", confesó.



El reinado de Jocelyn llevará el recuerdo de su comentario crítico en una publicación en Facebook al monto de la escultura de Cristo que se estaba por montar en Calingasta, con una frase que despertó mucho revuelo: "En serio usan nuestra plata en esta pelotud...?".



Hoy, vuelve a referirse a esa madurez: "Me di cuenta que no debí haberme expresado de esa manera. Sin embargo, por llevar el título no debes dejar de opinar como sientas. Pero reconozco que me equivoqué en la forma".



Las soberanas ya compartieron algunos momentos con las 19 candidatas y aceptaron compartir sus observaciones. Nuevamente las dos coincidieron en destacar que la principal característica es que ven unidad en el grupo. Flor destacó que además de verlas muy bonitas, también demostraron saber desenvolverse muy bien. Jocelyn agregó que espera una elección muy reñida, pero a diferencia del conteo que hubo entre ella y Flor, en esta ocasión los votos se distribuirán en muchas más postulantes.



Recordaron que en la elección del año pasado lloraron sin frenos por el resultado que lograron y anticiparon que habrá más lágrimas el próximo sábado. "Ya me emocioné en el primer ensayo -reconoció Jocelyn-. Con Flor nos mirábamos, sabiendo que empezábamos a despedirnos. Seguro que habrá otras lágrimas".



Y agregó que es por el sentido de pertenencia que la FNS despertó en ellas. "Fuimos a otras fiestas que son muy lindas, pero yo sentí que la nuestra es muy especial por todo lo que tiene y por la cantidad de gente que concurre".



"Para mí ya era muy fuerte el sólo hecho de estar entre las 19 candidatas -indicó Florencia-. Era increíble por ejemplo que te llamaran por el departamento y no por tu nombre. Y el sábado seguro que algo voy a llorar. Las emociones son tan fuertes porque una también es parte de todo lo que sucedió durante este año".



Las dos aseguran que habrá lágrimas de emoción en la sucesión.



Jocelyn Mauro

"Atraer a turistas"



-¿Un mito de tu reinado?



-Antes de ser electa, pensaba que cuando fuera representando a la provincia a otras fiestas, iban a ser viajes solamente para disfrutar. Y en realidad muchas veces empezaba con actividades a las 7 de la mañana y terminaba a las 5, del otro día. Te das cuenta que es un trabajo y que le tenés que poner todas las pilas, porque es otra forma de atraer turistas.



-¿Cómo fue Florencia como compañera?



-Nos llevamos muy bien desde el principio. Es una excelente compañera, nos supimos apoyar mutuamente. Espero que ella estuviera tan contenta conmigo como yo lo estuve con ella.

Florencia Valdez

Agradezco a la gente



-¿Qué te sorprendió este año?



-Las muestras de cariño de la gente. Voy a estar siempre muy agradecida porque además que me llevó a vivir esta experiencia, siempre estuvimos recibiendo muestras de cariño. El fans club que se formó fue algo que ni lo imaginaba. Haber llegado a tantos jóvenes fue realmente muy especial.



-¿Cómo fue compartir el año con Jocelyn?



-Desde que entré al hotel durante la capacitación, fue con quien tuve más llegada. Durante el año nos conocimos todavía más y siempre nos llevamos muy bien. También voy a extrañarla como compañera.

>Premios para reina y virreina

Las dos representantes departamentales que se convertirán en embajadoras de la provincia recibirán un auto y una moto que otorgarán el Gobierno de San Juan y los sponsors de la celebración local. La Reina Nacional del Sol se adjudicará un auto 0 Km marca Renault Kwid y 80 mil pesos en efectivo. Por su parte, quien se quede con el título de Virreina recibirá 70 mil pesos y una motocicleta marca Gilera 0 Km, modelo Jazz 150.

>Campaña ambiental

La campaña de recolección de pilas creada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable cumple este año una década desde su inicio. En la FNS, el personal del área gubernamental entregará folletería y se podrán depositar las pilas y las baterías que la gente lleve en el clasificador que tendrá el stand del organismo y en cualquiera de los contenedores que encontrarán a su paso por el lugar.