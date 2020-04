El coronavirus puso en alerta a todos. Cuarentena, lavado de manos, uso de alcohol en gel, lavandina y limpieza intensa hasta de los picaportes de las puertas son algunas de las medidas preventivas que los sanjuaninos comenzaron a tomar hace ya más de un mes. En este contexto, la vacuna antigripal se volvió una de las cosas más pedidas en las farmacias, junto al alcohol ya sea en gel o líquido (ver aparte). Sin embargo y a pesar de ser muy cotizada, estas vacunas aún no están a la venta en la provincia. De hecho, desde algunas farmacias dijeron que no saben cuándo llegarán a San Juan para ofrecerla y que si bien no tienen los precios confirmados podría costar entre 1.200 y 1.500 pesos.

La vacunación antigripal gratuita para mayores de 65 años comenzó el lunes de la semana pasada en la provincia y dijeron que con el paso de las semanas se llegará al resto del grupo de riesgo. Esta nueva forma de vacunación, más el crecimiento de los casos de coronavirus en Argentina hicieron que muchas personas que son parte del grupo de riesgo y las que no lo son busquen alguna dosis para inmunizarse por otros medios. Es que, temen tener las defensas bajas o enfermarse de gripe y luego terminar contagiado del virus que atemoriza al mundo entero.

Personas adultas, adultos mayores de 65 que no quieren esperar que los vacunadores vayan por sus casas y hasta papás que buscan inmunizar a sus hijos son algunas de las personas que consultan en las farmacias, según la gente que trabaja en estos locales. "Nos dijeron que nos la iban a traer pero aún no tenemos información. Nos contestan que están paradas en el puerto", dijo Héctor Bossi, de Alexander Nueva Farmacia y comentó que la vacuna estará casi al doble, aproximadamente porque no tienen los precios justos, que lo que costaba el año pasado. En 2019 estas dosis tuvieron un valor que osciló entre 700 y 800 pesos y ahora saldrán hasta 1.500, según las estimaciones.

En el mismo sentido, Noelia Flores de la farmacia San Martín comentó que tienen muchas consultas, pero que ellos no pueden informar nada porque están esperando que lleguen las dosis. "Tuvimos unas dosis de Istivac -una vacuna antigripal- pero se las volaron. Esas estaban en 990 pesos", agregó la vendedora, mientras que desde la Farmacia Echegaray dijeron que les habían informado que las primeras dosis llegarían a principio de este mes, pero aún no tienen noticias de cuándo finalmente las tendrán a la venta.

Sobre las consultas, desde la Farmacia Sabin II y desde Santa Gema dijeron que a diario muchas personas preguntan por esta vacuna. Y, agregaron que ellos notaron más interés que años anteriores por estas dosis.

No tienen precios confirmados, pero costarían entre 1.200 y 1.500 pesos.

Largas colas en las farmacias



Las farmacias céntricas y algunas de los departamentos del Gran San Juan muestran a diario la misma postal: largas filas en las veredas, de gente que espera su turno para ser atendida. Y, según dijeron gran parte de los clientes buscan, además de los remedios habituales, alcohol (líquido o en gel) y complejos vitamínicos. De hecho, desde varios locales de este rubro comentaron que estos productos están en falta desde hace casi un mes. De hecho, varios de ellos tienen carteles que indican que no tienen alcohol. Según algunos farmacéuticos el alcohol es uno de los productos más preciados. En ocasiones llegan algunos, muy poco, y son vendidos con rapidez. Dijeron que la gente ni si quiera pregunta el precio. A la vez, contaron que cuando tienen stock venden como máximo uno por cliente. Lo mismo hacen con las vitaminas, sobre todo las que son recetadas para los niños. Es que estos productos también escasean en varias farmacias.