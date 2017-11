En su casa. La comunidad fue quien pidió que se trasladaran los restos del sacerdote. Estará en la cripta de la Parroquia de Concepción.

No sólo se dedicó a construir y reforzar la fe. Lo suyo también fue una tarea material. Fue el encargado de hacer resurgir de los escombros el templo de Concepción que había sido demolido en 1944. También fundó un colegio al que, no casualmente, le puso San José. De esa institución egresan con el título de maestro mayor de obra. Ahora, sus restos descansarán en el mismo lugar que él reconstruyó. Se trata de monseñor Antonio López Soler. El traslado será histórico para la provincia porque no es usual que se lleve a un sacerdote desde el cementerio a una cripta (ver aparte).



El pedido de la comunidad de Concepción hizo eco en el Arzobispo Jorge Lozano, quien dio la autorización del traslado, en conjunto con la familia de López Soler y tras la autorización emitida por la Municipalidad de la Capital. Esto es porque para conservar los restos en la cripta, esta debe tener condiciones físicas especiales.



El actual vicario parroquial del Santuario de Concepción, padre Raúl Zalazar es quien colaboró para que este anhelo de los fieles se hiciera realidad. Es que López Soler fue una figura importante. Fue párroco de este templo desde 1958 hasta 1996 cuando murió de un cáncer fulminante. El terremoto del "44 destruyó totalmente la iglesia. En medio de esa tragedia murieron fieles, los novios, sus familiares y hasta el cura que los estaba casando. Tres meses después, se comenzó con la construcción de una iglesia de emergencia en el predio donde hoy funciona el salón de actos del colegio.

Ni bien asumió López Soler como párroco, también se puso en la espalda la responsabilidad de construir el nuevo templo, que es el que existe en la actualidad. Según contó el padre Zalazar, el ingeniero italiano Gasini ideó el proyecto de la estructura redondeada, que fue poco costosa y fácil de construir. Pero fue el ingeniero Carmona quien, en 1965 llevó a la práctica el proyecto que se inauguró el 7 de diciembre de 1971. Pero eso no fue todo lo que hizo durante su primera época en Concepción. Además abrió el Colegio Técnico San José. Fue la primera escuela primaria parroquial de la provincia. El sacerdote puso al colegio bajo la protección de San José. Su imagen se encuentra en los jardines de la escuela y pertenecía al Seminario Diocesano que fuera destruido por el terremoto de 1944, donde el Padre López Soler iniciara sus estudios. Este sanjuanino fue capellán de Gendarmería y fue declarado Ciudadano Ilustre Post Mortem, en 2014 por la Municipalidad de la Capital. Fue además, Vicario Capitular tras la muerte de Monseñor Ildefonso María Sansierra, Obispo de San Juan, hasta la llegada de Italo Severino Di Stefano. Como si esto fuese poco, en su historia está también el haber sido capellán de la Pastoral Carcelaria, misionero incansable, fundador de las parroquias Nuestra Señora de Andacollo y Espíritu Santo, el Batallón de Exploradores y varios oratorios, grutas y capillas. También creó grupos de oración, la Milicia de la Virgen Inmaculada y construyó el monumento a la Virgen en avenida Rawson y calle San Lorenzo.



Desde el próximo 26 de noviembre, sus restos descansarán en la casa que él mismo construyó. Serán colocados en la Cripta del Santuario Inmaculada Concepción que se encuentra en el costado Norte del templo. Estará junto al los restos del padre Eutiquio Esteban, que murió durante el terremoto del "44. Según contó el padre Zalazar esta ceremonia será no sólo importante para la gente de la zona sino para todos los fieles católicos. Además se dará justo este año, cuando el Santuario cumple 40 años de que se le asignó esta denominación.



Los restos de López Soler serán colocados abajo de donde están los del sacerdote que murió en el terremoto del "44. "Esto es importante porque no es usual que se traslade a un sacerdote desde un cementerio para sepultarlo en una cripta. En general, antes era usual que a los párrocos se los enterraba en las iglesias. En San Juan, hay obispos que están en la Catedral e incluso, en la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados está monseñor Pérez Hernandez. Pero no es usual el traslado", dijo el sacerdote. Por todo esto, la gente cercana a esta parroquia ya está preparando la fiesta del otro domingo, como así también la comunidad educativa del colegio San José que participará de los actos.

El traslado

Se realizará el próximo 26 de noviembre a partir de las 10. Los restos serán trasladados desde el Cementerio de la Capital y a las 11 habrá una misa en la parroquia de Concepción. Luego de esto habrá una ceremonia en el colegio que se encuentra al lado y para terminar, los fieles ingresarán a la cripta.