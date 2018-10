Rocío Sánchez tiene 23 años, es de Los Berros y fue elegida como la nueva Reina de Sarmiento para la Fiesta Nacional del Sol. La joven que está terminando su carrera como Maestra de Nivel Inicial habló tras la coronación.



- ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto?

- Creo que mis virtudes son ser muy carismática y extrovertida, pero a la vez soy muy sensible. La impulsividad es sin duda mi mayor defecto. Trato de trabajarlo y contenerlo porque a veces me juega en contra, pero creo que eso es lo más feo de mi personalidad.

- ¿Qué tiene que tener el hombre ideal?

- Me gustaría encontrar un hombre que sea buen compañero y que sea amigo. Me gustaría poder compartir y hablar. En cuanto a los físico, el único requisito que tengo es que sea alto, porque yo soy alta y si no desentonaríamos.

- ¿Qué te gusta de tu departamento?

- Mi departamento es hermoso y tiene mucho para mostrar. Voy a destacar la gente, las personas son muy cálidas y siempre se unen para trabajar en equipo. De Los Berros en particular me gusta que aún conserve muchas cualidades de un pueblo. Siempre cuento que por temas de distancia me fui a vivir a la Ciudad para poder estudiar y la verdad que ahí descubrí que extrañaba a mis vecinos, el trato que tiene la gente en Sarmiento y la tranquilidad.

Igualmente salir de Sarmiento me sirvió para aprender y pude conocer muchas cosas que en Los Berros eran impensadas por cuestiones de distancia. Igual, siempre vuelvo a mi pueblo.

- ¿Por qué no te presentaste antes para candidata?

- Varias veces tuve la intención, pero creo que no estaba capacitada. Ser reina es una responsabilidad muy grande que hay que llevarla con conocimiento y madurez. Creo que con 23 años me siento capacitada. Igualmente creo que debo seguir puliéndome. El conocimiento forma parte también de la belleza.

- ¿Opinás que la Educación Sexual Integral debe dictarse desde Nivel Inicial?



- Yo apoyo la educación sexual. Como futura docente creo que hay que ser cuidadoso con la información que se les da a los chicos y ver de qué manera les llega esa información. Los docentes deberíamos estar muy preparados para dictar esta materia, para saber cómo hacerlo. La educación sexual es importante, es necesario que la reciban, pero tenemos que hacerlo de la manera adecuada. Considero que la educación sexual de manera responsable puede dar buenos resultados.

- ¿Te hubiera gustado que te enseñen educación sexual en la escuela?



- Cuando iba a la escuela no me enseñaron y por eso creo que desconozco muchas cosas. La verdad que hubiese sido bueno que nos dieran esa materia. Esto, sumado a que pienso que es importante hablar con los padres.