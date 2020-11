Hace unos días que se viene hablando de la posibilidad, y ante la insistencia del sector privado representando por agencias de viajes y hoteleros, se conoció que el gobierno provincial está trabajando para que a partir del 15 de diciembre se elimine la exigencia de contar con un hisopeado o PCR para entrar a San Juan, según anticiparon fuentes oficiales. Esta decisión, que se está analizando entre los Ministerios de Salud y de Turismo, alinearía a San Juan con un pelotón de provincias que ya decidieron esta misma medida -aunque en distintas fechas del mes próximo (ver aparte)- de cara al inicio de la temporada de vacaciones. La medida apunta a favorecer la circulación de turistas y reactivar a ese sector que ha sido uno de los más castigados durante la pandemia. De esta manera, quienes entren a la provincia no tendrán que realizarse un hisopado que asegure que no están contagiados de coronavirus, sino que solamente se apunta a pedir la declaración jurada de detección de síntomas. Esta flexibilización además de incentivar la llegada de visitantes, beneficiará a los propios sanjuaninos cuando salgan a otros destinos y deban regresar. Actualmente una persona que desee ir a visitar a un pariente a Mendoza, por ejemplo, puede salir sin problemas, pero al regresar debe presentar esa prueba sanitaria que tiene un elevado costo. Aquí un PCR cuesta $8.100. Del mismo modo, aquellos sanjuaninos que podían acceder a comprar un paquete para viajar en la próximas vacaciones también encuentran en esta exigencia una restricción, al tener que sumar al gasto vacacional la prueba del hisopado para cada uno de los miembros de la familia, con al menos 72 horas de anticipación al encarar el regreso. Las agencias de viajes de la provincia se habían quejado hace un par de semanas, y aseguraron que no podían vender ningún paquete para el verano porque no estaban unificadas las condiciones de circulación para la temporada y por lo tanto no se lograba generar las certidumbres que necesitan los turistas para planificar sus vacaciones. Ariel Gimenez, desde Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT), comentó que fue un fracaso la venta de paquetes mediante el programa Previaje que puso en marcha el gobierno nacional a pesar de ser muy conveniente y devolver el 50% del gasto realizado para utilizarlo en prestadores o gastronomía. Ese plan fue prorrogado hasta fin de este mes, pero no ha movido la aguja en las agencias locales donde dicen que si la provincia hubiera dado una señal de la fecha para unificar protocolos con el resto del país y eliminar la exigencia del test del hisopado, habrían vendido más. Por su parte, Favio Nievas, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), dijo que no viene nadie a San Juan por esta exigencia. La ministra de Turismo de San Juan, Claudia Grynzpan, reconoció que este panorama pone en desventaja al sector turístico de la provincia y adelantó la semana pasada que se analiza dejar de solicitar ese requisito si la situación sanitaria no empeora, aunque advirtió que levantar la PCR no significa que va a ingresar todo el mundo, sino que se seguirá controlando la capacidad de carga y de los permisos de los destinos.

Qué se pide ahora



Por el momento, para venir a la provincia de San Juan sólo pueden hacerlo vía carretera o quienes aborden vuelos o colectivos de larga distancia que sean personal esencial, ya que no está habilitado el turismo de otras provincias. Al ingreso se requiere presentar el certificado de PCR negativo menor a 72 horas, exceptuando los menores de 6 años que no están obligados a presentar dicho certificado.

La persona que no lo tenga debe cumplir obligatoriamente con un período de cuarentena en el lugar de aislamiento asignado por la autoridad sanitaria, por tres días, a la espera de un resultado negativo.

Las provincias que no lo van a exigir



Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut, que son las provincias que concentran el 90 por ciento del turismo de verano, ya anunciaron que no exigirán PCR negativo ni realizar cuarentena y tampoco será obligatorio tener un seguro de viaje para las próximas vacaciones. Así lo resolvieron los respectivos gobernadores en acuerdo con el ministerio de Turismo de la Nación. Además, no habrá requisitos sanitarios para circular por esas provincias. Ayer Mendoza informó que desde el 1 de diciembre permitirá el ingreso de turistas nacionales, y según el ministro de Gobierno de esa provincia, Víctor Ibañez; la medida se toma para lograr un equilibrio entre la protección del empleo, el movimiento económico y la salud". Ese gobierno provincial también solicitó formalmente a la Nación la reapertura la reapertura de los pasos terrestres desde Chile y la vuelta de los vuelos internacionales, según publican medios provinciales. San Luis desde el lunes 23 de noviembre ya no exige la PCR a los puntanos que deban salir de la Provincia por un lapso no mayor de 72 horas, y también anunció que para quienes ingresen a partir del 15 de diciembre, cuando comience la temporada turística, no se le solicitará test PCR. Sólo declaración jurada y seguro médico con cobertura para Covid-19. La provincia de Buenos Aires, con el atractivo de las playas de la Costa Atlántica, hace un mes lanzó la temporada y avisó que no sería requisito ni test ni cuarentena, aunque sí certificado para circular.