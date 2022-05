Las bajas temperaturas comenzaron a hacerse sentir y la llegada del invierno se acerca cada vez más. En este contexto, la Dirección Provincial de Red de Gas comenzó a reparar los sistemas e instalaciones de calefacción de los más de 600 edificios escolares que hay en toda la provincia. Rubén Manini, a cargo de esta dirección, dijo que si bien la mayor parte del trabajo lo realizan ellos, esta vez decidieron delegar parte de los arreglos a empresas privadas para que puedan trabajar más rápido en los departamentos alejados, donde el frío se hace sentir con más fuerza. "Antes de la llegada del invierno, todos los años, hacemos el mantenimiento y reparación de la calefacción de las escuelas, mientras que en el periodo estival aprovechamos para arreglar las instalaciones de gas que es lo que más tiempo lleva", dijo el funcionario y comentó que calculan que en un mes, todas las escuelas tendrán los sistemas de calefacción en condiciones.

Manini comentó que San Juan tiene más de 600 edificios escolares en los departamentos y que la mayoría están siendo reparados por personal de la Dirección de Red de Gas. "Sin embargo, hay unas 160 escuelas que están en las zonas alejadas como Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento, Caucete y 25 de Mayo y que serán reparadas por empresas privadas. Nosotros ya hicimos la licitación y están por empezar los trabajos para que con la llegada de los días más frescos, los chicos no pasen frío en el aula", dijo y comentó que este año hicieron el llamado a licitación para poder hacer este trabajo más rápido y asegurar la calefacción en todas las escuelas. "Hicimos la licitación, porque con recursos propios no podemos atender los reclamos de zonas alejadas. Trasladar el personal implica descuidar otras escuelas. El trabajo va a ser más rápido y efectivo para todos los departamentos", agregó y comentó que hay escuela de Pocito, Caucete y 9 de Julio que recién ahora comenzaron a sacar a la luz problemas que hubo en las cañerías tras el terremoto de 2021. Esto, porque en el pasado ciclo lectivo la calefacción casi no fue usada, por la pandemia.