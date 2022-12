La idea fue mejorar los servicios en el Estadio Aldo Cantoni para el Mundial de Hockey que se realizó en la provincia el mes pasado. Eso incluyó mejorar la conexión de cloacas y la repavimentación justo frente al ingreso D, sobre calle Urquiza. Pero, a pocos días de concretada esta obra, el pavimento se hundió dejando un hueco profundo y peligroso. Desde OSSE dijeron que al parecer el hundimiento se produjo por una mala compactación del suelo y que notificará a la empresa que realizó el trabajo para que se haga cargo de la reparación.



Transitar por la banquina este de calle Urquiza, frente al Estadio Aldo Cantoni, es peligroso. Es que tras una obra de conexión cloacal cedió el pavimento en ese sector, dejando como consecuencia un pozo de medio metro de largo, por unos 40 centímetros de ancho y más de 30 centímetros de profundidad. Pese a sus dimensiones no se ve desde lejos, por eso algunos vecinos decidieron señalizarlo. Clavaron en palo de escoba en su interior para poder encintar el entorno de este orificio. "Para la gente que circulaba en moto o en bicicleta era un peligro porque de lejos no se ve. Se lo topaban de frente y de repente, y tenían que hacer maniobras peligrosas para evitarlo. Por eso decidimos señalizarlo", dijo Jorge Tello, comerciante del lugar.



El hombre dijo que este hundimiento se produjo hace pocos días, luego de haberse terminado la repavimentación.



Desde el municipio de Capital dijeron que, como la obra de conexión cloacal y la repavimentación son obras de OSSE, no les corresponde la reparación de este hundimiento. En tanto que en OSSE sostuvieron que la responsable de esta obra es la misma empresa que hizo el trabajo original.



Desde la empresa estatal dijeron, tras enviar a personal a verificar la rotura, que el pavimento se hundió por una mala compactación del suelo, ya que no se detectó pérdida alguna de líquidos cloacales ni acumulación de humedad. Por este motivo, sostuvieron que notificarán a la empresa responsable para que se haga cargo de la reparación.