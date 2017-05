Desde el año pasado, tras algunos problemas con los vecinos, La Bodeguita fue clausurada. Juan Manuel Bosco Flores, propietario de este restorán-boliche que se encuentra en la zona de Avenida Libertador y Cabaña, en Rivadavia, aseguró que ya cumplió con todas las exigencias para reabrir el lugar, pero que aún no consigue el permiso y ninguna explicación de por qué no puede hacerlo.



‘El año pasado tuvimos problemas con un vecino porque se quejaba de los ruidos molestos. A raíz de esto nos denunció y nos clausuraron. Ya realizamos todos los trámites para cumplir con todas las exigencia, pero aún no conseguimos el permiso para reabrir. Del municipio de Rivadavia nos mandan a Planeamiento de la provincia, y así nos tienen a las vueltas. El apuro de abrir también se debe a que tenemos a los empleados sin trabajar’, dijo Bosco Flores.



El hombre agregó que, luego de las quejas vecinales, sonorizaron el local para respetar los decibeles de sonido permitidos y que ese requisito ya fue corroborado y aprobado por el Ministerio de Salud Pública.



‘También juntamos la firma de los vecinos de la zona que están de acuerdo con la reapertura de nuestro local, y fueron 20 los que firmaron la propuesta. Lo hicimos porque esto formó parte de uno de los trámite que nos pidieron. Pero cumplimos con un papel y nos piden otro, y nadie nos da una respuesta. No sabemos qué más hacer’, dijo el propietario del local.



Bosco Flores sostuvo que su intención no es confrontar con nadie, ni con los vecinos ni con las autoridades, sino trabajar tranquilo, cumpliendo con todas las normas y sin molestar. ‘Tenemos una buena cocina y estamos ubicados en una zona por la que pasan los turistas. Ofrecemos un buen servicio’, dijo el hombre.