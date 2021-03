"Es fundamental vacunarse contra la gripe todos los años, y en este contexto de pandemia por el coronavirus, mucho más". De esta manera, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de Salud Pública, salió a recomendar que los vacunados contra el Covid-19 y que forman parte del grupo de riesgo de la gripe, también deben aplicarse la vacuna antigripal en cuanto inicie la campaña de vacunación. La recomendación está destinada al personal sanitario, los enfermos crónicos, pacientes trasplantados y los mayores de 70 que ya se inmunizaron contra el coronavirus.

La especialista sostuvo que es absolutamente necesario que estas personas se vacunen contra la gripe porque esto no sólo reforzará más sus defensas, sino que les evitará complicaciones y ser internadas. "Estamos frente a dos virus diferentes, el coronavirus y el de la gripe, y se requiere anticuerpos diferentes para hacer frente a cada uno. Por eso es fundamental que las personas en riesgo reciban ambas vacunas", dijo.

También explicó que hasta el momento no hay nada dicho ni corroborado sobre que haya contraindicaciones en que una persona reciba ambas vacunas. Aclaró que los anticuerpos de las mismas no interactúan entre sí y que por lo tanto no hay probabilidades que unos inhiban a otros, restándoles efectos.

En cuanto a la periodicidad con que deben aplicarse, dijo que esperan los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación sobre si se pueden colocar ambas vacunas simultáneamente o si hay que dejar transcurrir unos 15 días entre una y otra. Hizo esta aclaración luego de que desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) salieron a recomendar "espaciar todo lo que se pueda" la aplicación de una vacuna de la otra, pero no porque haya contraindicaciones si se colocan juntas o con poco tiempo de distancia, sino para "poder monitorear mejor los efectos adversos de las vacunas, sobre todo del Covid".

Aún no hay fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal en la provincia, aunque Jofré dijo que probablemente arranque en abril. Agregó que "se está a tiempo" porque aún no se ha notificado circulación del virus de la gripe. También, que no está definida de la modalidad de vacunación, aunque sí aseguró que este año no se vacunará casa por casa como sucedió en el 2020, en plena cuarentena. "Tenemos todos los equipos sanitarios abocados y trabajando sin descanso en la vacunación contra el Covid-19, que es una prioridad. Y, en este contexto, no vamos a contar con el recurso humano suficiente para vacunar contra la gripe a domicilio. Por eso apelamos a la responsabilidad de la gente para que acuda a vacunarse apenas inicie la campaña", sostuvo Jofré.

Ampliación de horario

Con el objetivo de acelerar la vacunación en los grupos de adultos mayores de 80 y 70 años, y teniendo en cuenta la alta concentración de adultos mayores en Capital, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Zona Sanitaria I, extendió desde la semana pasada el horario de vacunación en el Polideportivo de la Escuela San Martín.

Ahora los adultos mayores interesados deben asistir a cumplir con la inmunización en horario de 7,30 a 16. Además deben asistir sí o sí con el turno asignado por mensaje de texto del 40340. Los adultos mayores deben asistir con el DNI, el turno asignado, sin síntomas y acompañados por un familiar. Los pacientes trasplantados pueden acudir en el mismo horario y deben presentar, además, el certificado de implante otorgado por Inaisa.