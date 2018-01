En el Marcial Quiroga. El apagón total del miércoles pasado hizo que el Marcial Quiroga probara el nuevo sistema. Ayer repitieron el corte, de manera programada, para volver a analizar el funcionamiento.

El gran apagón total del miércoles pasado abrió la duda sobre cómo están preparados los hospitales y centros de salud para funcionar ante estas eventualidades extremas, o ante cualquier corte de luz que los afecte. En este contexto, desde el ministerio de Salud Pública dijeron que tienen un buen respaldo de generadores eléctricos para que, principalmente los dos hospitales de alta complejidad (Marcial Quiroga y Rawson), funcionen al 100% por unas 48 horas. Además, tienen algunos protocolos que indican qué hacer con la medicación, las vacunas y las cirugías programadas.



Según Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva y Emergencia Sanitaria, los sistemas de emergencia que permiten que los hospitales o salitas tengan electricidad son relativos a la prestación que cada centro de salud brinda. En los centros de salud de los departamentos sólo se hace atención primaria de la salud y es todo ambulatorio. Ahí se prioriza solamente continuar con la cadena de frío para las vacunas. "Los CAPS tienen sistemas electrógenos, salvo algunos de pequeña envergadura, pero para estos existe un protocolo. Cuando hay un corte de energía, dependiendo el tiempo que dure, las vacunas se dejan en la heladera o se retiran con conservantes para llevarlas al Vacunatorio Provincial que tiene cámaras con equipos de backup que pueden mantener la cadena de frío por más de 48 horas", dijo y explicó que en el caso de los hospitales de segunda generación sucede algo similar a los centros de salud. Es que si bien hay algunos que tienen zonas de internación, no tienen pacientes que estén conectados a aparatos como por ejemplo respiradores. En estos lugares se puede tener energía por lo menos durante 12 horas.



Donde los sistemas de emergencia son más complejos, son en los grandes hospitales. "Los dos hospitales de tercer nivel tienen generadores suficientes para mantener todas las áreas críticas, como Neonatología, Terapias, Unidad Coronaria, entre otros. Eso queda al 100% colgado de grupos electrógenos. El resto de las unidades siguen conectadas, no al 100%, pero nada queda sin funcionar", dijo y explicó que el tiempo estipulado de funcionamiento es de 48 horas, pero que se puede extender si se le sigue agregando combustible a los generadores.



En este sentido, desde el Marcial Quiroga, Mauro Strambach, encargado de Seguridad e Higiene, explicó que ellos hicieron la automatización de grupos electrógenos, lo que permite que en el momento de un corte de luz no haya baches mayores a 10 segundos sin energía.



A la vez dijo que tienen convenios con estaciones de servicios para que puedan trasladar rápidamente el combustible para que el hospital siga funcionando con normalidad. "Tenemos protocolos que indican que en el caso de cirugías programadas, que no revistan urgencia, se puedan postergar para ahorrar electricidad", agregó.





Cómo funciona el Centro Cívico

Según Alberto Demartini, el secretario de Servicios Públicos, el Centro Cívico también está preparado para funcionar ante un corte de luz generalizado. Tiene 3 grupos electrógenos que se prenden en caso de necesidad y que brindan energía por una hora y media aproximadamente. Según Demartini, en el Cívico no es necesario más tiempo con electricidad, pues no trabajan con cuestiones vitales. "Estos permiten tener activos algunos servicios. Se apagan algunas luces y no todas las computadoras quedan encendidas, pero los ascensores siguen funcionando para que la gente pueda salir sin problema", dijo y agregó que el Data Center, que es donde está guardada toda la información de las reparticiones, queda con energía permanentemente. "Hay ocasiones -como el miércoles- en las que ellos apagan los servidores para preservarlos. Los grupos electrógenos brindan energía por un lapso aproximado de una hora y media. Podría ser un tiempo mayor si se lleva combustible, pero están en la azotea y habría que llevar el combustible manualmente y eso sería innecesario", explicó.