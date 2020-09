Si bien para esta época del año el Ejecutivo local promovía un incremento en las asignaciones familiares para los empleados estatales, las autoridades provinciales no prevén una mejora en este ejercicio. Así lo había indicado la ministra de Hacienda, Marisa López, en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. La funcionaria señaló que "no estamos analizando el incremento de las asignaciones familiares" porque "el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para mantener la situación económica de la provincia". En ese marco, sostuvo que "no está prevista ninguna medida que implique incrementar el gasto".

La asignación familiar es una ayuda económica que el Estado destina a sus empleados para que puedan solventar parte de los gastos que demanda el acceso a la educación, la alimentación y vestimenta de sus hijos menores de edad. Se estima que son unos 10 mil agentes de los 42 mil que tiene la administración pública que perciben el beneficio.

La última suba que se dispuso fue la que ocurrió en agosto del año pasado, que comenzó a aplicarse en septiembre. En dicha oportunidad, el Estado dispuso una suba del 40 por ciento con respecto al año anterior para ocho rubros: hijo, hijo discapacitado, prenatal, ayuda escolar anual, ayuda escolar anual para hijo discapacitado, nacimiento, adopción y matrimonio.

Para este año, producto del parate de la actividad económica nacional y provincial que ha generado el coronavirus, la administración uñaquista viene haciendo un fuerte ajuste del gasto corriente para sostener la economía y poder garantizar el pago de los salarios. De hecho, hasta el momento, la provincia dejó de percibir 6.120 millones de pesos con respecto a lo que tenía previsto embolsar por ingresos por coparticipación federal de impuestos y Rentas. Para reducir ese saldo negativo, desde la cartera contable redujeron en un 33,3 por ciento las erogaciones corrientes que pueden realizar 11 de las 14 reparticiones en lo referido a bienes de consumo y contratación de servicios, salvo en Salud, Seguridad y Desarrollo Humano. Además, en el Ministerio han compensado la caída de recursos con 4.000 millones de pesos que han recibido de Nación por Aportes de Tesoro Nacional (ATN) y por devolución de deudas de la administración macrista.

Un punto que refleja la situación contable de la provincia es que suspendieron los incrementos salariales que había proyectado con los empleados estatales y solicitó la autorización para tomar deuda por 3 mil millones de pesos.

Beneficiarios

10 mil empleados estatales reciben alguna de las asignaciones familiares por parte del Estado provincial. El total de agentes es de 42 mil trabajadores.