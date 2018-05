Más ayuda. Gina Vicentela, mamá de Mariano, que fue discriminado por su discapacidad, dijo que perdió el taller de indumentaria en el que trabajaba a raíz de un incendio. Pide colaboración para poder ponerlo en marcha nuevamente, ya que es su fuente de trabajo.

Mariano es un nene de 6 años que tiene autismo y una discapacidad cognitiva motora del 85%. Su historia y sus necesidades salieron a la luz tras convertirse en víctima de la discriminación. Gina Vicentela, su mamá, recibió un whatsapp de parte de la madre de un compañero del nene quien le pedía que lo cambiara de escuela porque no le gustaba la idea de que su hija compartiera la clase con él. Este mensaje se viralizó en todo el país y, además del repudio de la gente, obtuvo la intervención del Estado. Mariano concurre a la Escuela Provincia de Neuquén, en San Martín, pero sin contar con una DAI (docente auxiliar integrador). Desde ahora dispondrá de este servicio de manera gratuita gracias al aporte del Ministerio de Desarrollo Humano. Estos docentes se encargan de acompañar en el aula y en todas las actividades escolares a todos los alumnos con necesidades especiales que están en condiciones de asistir a una escuela común.



A Gina Vicentela aún le cuesta creer lo que pasó hace un par de días. Se trata del mensaje que recibió en su celular donde la madre de una compañera de Mariano le decía que mandara a su hijo "a una escuela especial" porque lo "único que hace es atrasar a los chicos sanos". La mujer remató el mensaje diciendo "no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hijo". Gina difundió el mensaje a través de las redes sociales y en pocos minutos se viralizó. También habló ante la prensa para aclarar el caso. Dijo que Mariano va a la Escuela Provincia de Neuquén desde el Jardín de 4 y que, hasta ahora, nunca fue víctima de discriminación. "Los directivos y docentes lo recibieron muy bien siempre. Mariano es un niño muy tímido y dulce que se hace querer muy rápido. Así que los docentes y compañeros lo quieren mucho", dijo la mamá.



La mujer también dijo que no pensaba cambiarlo de escuela por temas de distancia y también porque debería alterar la rutina del niño, algo que le ocasiona algunos trastornos por el autismo que padece. Además, habló sobre que Mariano necesitaba una DAI, pero que no tenía los recursos económicos para contratar una en forma privada, ya que su obra social no le cubre esta prestación. "La maestra de mi hijo es muy buena y siempre se las ingenia para dar clases a todos y para darle a él alguna tarea acorde a sus capacidades. Pero para ella no es fácil y es una tarea doble", dijo Gina.



El Ministerio de Desarrollo Humano, tras conocer el caso de Mariano, decidió intervenir para brindarle asistencia. Ayer, la mamá del chico se reunió con el ministro, Armando Sánchez, quien se le aseguró que la cartera contratará los servicios de una DAI para Mariano. "Nunca pensé tener esta ayuda tan rápido, y que este mal momento que pasamos con Mariano tuviera un buen final. Estoy muy agradecida por esta ayuda", dijo la mujer.



Por otra parte, Desarrollo Humano conjuntamente con la Dirección de Personas con Discapacidad darán Talleres de Sensibilización en la escuela a la que concurre el niño, para trabajar con docentes y alumnos el tema de convivencia, tolerancia y el de ponerse en lugar del otro. Con este tipo de intervención se logró que Heber Flores, un nene que nació con una malformación en la mano derecha, dejara de ser víctima de bullying en la Escuela Las Hornillas a la que asiste.