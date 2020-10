CUSTODIADO. Hasta el día de ayer la casa de Brian Silva en el barrio Malimán en Rawson continuaba con custodia policial de la división Infantería. En los días posteriores a los hechos hubo pedradas y tensión en ese vecindario rawsino.

El caso de Lara Agüero conmocionó a toda la provincia. La menor había ido hacer un mandado en el barrio Malimán, en Rawson, cuando sufrió el ataque fatal de un perro pitbull que escapó y mordió por el cuello a la nena que prácticamente falleció en el lugar. Hoy, a poco de cumplirse tres semanas del hecho, la causa dio un giro rotundo y si bien continúa el proceso de investigación, la situación procesal ya estaría casi resuelta.

El hecho sucedido en la mañana del 14 de septiembre, fue tomado por la jueza Mónica Lucero, del Tercer Juzgado Correccional. Ese mismo día se detuvo al dueño del perro: Brian Emanuel Silva Rojas (22 años), que estuvo 14 días detenido hasta que hace poco fue excarcelado ya que el delito desde un comienzo fue calificado como homicidio culposo, que para la Justicia es excarcelable. La causa, en tanto, cambió de fiscal y es ahora Carlos Rodríguez quien lleva adelante la investigación.

El hecho clave que hizo que la causa diera un giro fueron los análisis en la conducta del animal que determinaron que no estaba preparado para pelear como se pensó en primera instancia. Eso lo determinó la investigación que se realizó en el lugar de los hechos, además de los controles en la conducta que se le vienen realizando al can en el refugio en el que se encuentra. "Fue un hecho fortuito, el perro estaba atado y se soltó. Fue un accidente y lamentablemente la nena se llevó las peores consecuencias", comentó Rodríguez. "Hubiese sido distinto si el dueño del animal era quien le abría la puerta y le hubiese dado la orden de atacar a alguien", agregó. Además, otro punto a favor del dueño del pitbull es que el perro no tenía antecedentes de ataques a personas e incluso los investigadores pudieron determinar que en ese domicilio estaba en contacto con niños y nunca había presentado hechos de violencia para con los pequeños.

Ya con el informe de la autopsia que indicó que la muerte de la pequeña fue por la mordida en la aorta además de otras lesiones leves también en la zona del cuello, el paso siguiente es tomar los testimonios a vecinos y familiares de la víctima. Aquí también hubo cambios: la fiscal Silvina Gerarduzzi, que intervenía en la causa antes de que pasara a manos de Rodríguez, había pedido que se llamara a Cámara Gesell a los menores que iban junto a Lara en el momento del ataque: una hermanita de 10 años y un primo de 9. Pero fuentes judiciales indicaron ayer que esa medida fue dejada de lado, pues sería generarles un mayor trauma psicológico a los menores.

Después de tomar las testimoniales quedaría resolver la situación procesal que finalmente quedaría bajo el título que se investiga: homicidio culposo, un delito excarcelable. Mientras, la familia Agüero seguirá insistiendo en que la denominación de la causa varíe a homicidio por dolo eventual, anticipó el fiscal. Otro punto a resolver sería el futuro del pitbull: según el fiscal el animal no sería devuelto a la familia, mientras tanto seguirá en tratamiento con un conductista hasta que se determine un lugar adecuado para el can, fuera de todo peligro.

Denuncian casi 60 ataques de perros este año

Los ataques de perros ya suman 57 en lo que va del año. La Policía Ecológica tomó intervención en 31 casos, en tanto que la Comisaría 13ra intervino en 10 ocasiones. La Comisaría 21ra recibió 9 denuncias por ataques de perros, la Comisaría 23ra recibió 2, mientras que una denuncia recibieron las Comisarías 6ta, 17ma, 30ma, 34ta y 35ta. La última intervención fue anteayer cuando una mujer de 48 años de apellido Mugnos sufrió una herida en una pierna y otra en el abdomen. Según las fuentes policiales, el hecho se registró el miércoles, en el barrio CRAS, en Capital.