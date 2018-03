A caballo. En el camping del Cerro Blanco los caballos fueron una de las atracciones elegidas por los turistas que visitaron Zonda.

Además de la Ruta del Vino y el Olivo, una clásica atracción sanjuanina, los prestadores esta vez se arriesgaron a ofrecer varias alternativas para las personas que disfrutaron el feriado cerca del Gran San Juan. En Zonda, las cabalgatas por el camping del Cerro Blanco fueron muy elegidas por las familias. Especialmente por las que llegaron con niños, mientras que en el Dique Punta Negra el buceo atrajo a los más aventureros. Además de estas actividades hubo mucho deporte aventura en distintos departamentos de la provincia.

Bajo el agua. Los familiares de los turistas que se zambulleron en el dique disfrutaron de la aventura y del paisaje sanjuanino.

Gracias a la Ruta Interlagos el camping del Cerro Blanco se volvió uno de los lugares más elegidos para tomar mate, almorzar y pasar horas en familia o con amigos, al aire libre. Ayer, este camping estuvo lleno de turistas sanjuaninos y de otras provincias. Ahí, una familia de Zonda ofreció paseos en caballo o sulkys.



Entre la arboleda del camping y algunos angostos caminos de tierra los caballos y los sulkys hicieron que los turistas disfrutaran de un rato distinto. "Los chicos nunca habían andado a caballo. Están felices", dijo Ricardo Ruarte, mientras que fotografió a sus nietos que vinieron a San Juan desde Córdoba. Y mientras muchos disfrutaron cabalgando, otros turistas se arriesgaron a adentrarse a las profundidades del Dique Punta Negra. Vestidos como buzos profesionales, cargando los pesados tubos de oxígeno y salpicando agua con las patas de ranas, hubo algunos que bucearon por el espejo de agua sanjuanino. Carina Wensler fue una de las turistas que se animó a meterse al agua del dique. "Nunca hice buceo y me parece una experiencia muy linda. Primera vez que vengo a San Juan y me encuentro con esta propuesta que me parece increíble, por eso no dudé en meterme", dijo la santafesina y comentó que aprovechará todas las ofertas que le hagan porque quedó sorprendida con la provincia. Al igual que ella, muchos turistas también disfrutaron de esta propuesta.



La vuelta

30 pesos cuesta la vuelta a caballo. Es un paseo que dura unos 15 minutos. El paseo en sulky cuesta 60 pesos y en cada carro entran 6 personas. Ayer hubo gente que hizo fila.