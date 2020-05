Cualquiera podría pensar que mientras una actividad esté paralizada, difícilmente los precios aumenten, porque hay una retracción de la oferta por la caída de la demanda. Pero esa ley de la economía no aplica a la construcción, a juzgar por la suba que ha tenido el metro cuadrado en mayo, cuando casi toda esa actividad en la provincia estuvo frenada por la cuarentena implementada para frenar el avance del coronavirus. Los referentes del sector le echan la culpa al dólar básicamente, además de cierta incertidumbre por la demora de reposición de algunos materiales, que hizo elevar los precios. En mayo, el metro cuadrado de construcción que mide un centro de investigación de la Universidad Nacional de San Juan -el Circot- fue de 52.072 pesos, cifra que sufrió un incremento del 1,89% respecto al mes anterior (ver infografía). Un dato a tener en cuenta es que el índice se realiza los primeros días de cada mes, por lo que refleja el escenario de los 30 días previos. Así es que el salto del índice en un mes de plena cuarentena es muy alto, teniendo en cuenta que en marzo la suba había sido solamente del 0,18%. Justamente en marzo la cuarentena recién empezó hacia fin de mes, el día 20; y sin embargo la suba fue muy baja. En abril, la parálisis de actividades se profundizó, quedando sólo en actividad la obra pública considerada esencial, mientras que recién el 27 de abril se liberó la obra privada y el resto de la pública, con los debidos protocolos de seguridad e higiene, por lo que el Indice no debió haber aumentado tanto. Desde Circot explicaron que la suba corresponde a los materiales, y constructores y negocios del rubro dicen que fueron afectados por la suba del dólar. ""El aumento es atribuible cien por ciento a los materiales; ya que no varió la mano de obra ni el combustible", señaló Ante Dumandzic, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. "Mucho tiene que ver la incertidumbre de los proveedores frente a la variación del costo de reposición de su activo; el dólar blue y el costo financiero", agregó. Desde una pyme ligada al rubro pinturerías explicaron que los insumos químicos con que se fabrican las pinturas cotizan en dólares y además estuvieron escaseando debido a que la cuarentena también restringió el movimiento del puerto y la importación de algunas mercaderías. El dólar oficial pasó de 60 a casi 70 pesos en los últimas dos meses, un aumento del 16%, y el dólar blue o ilegal viene e en una escalada alcista aunque ayer bajó un poco, a 128 pesos.

En el corralón Ridao, en Santa Lucía, informaron que los precios que se encarecieron en las últimas semanas "son los relacionados con el dólar", y destacaron el hierro, los productos de ferretería como sanitarios (losas), canillas, pinzas, llaves, etc. Los precios de esos productos exhiben subas de entre un 8 y un 10 por ciento. En cambio se mantienen los precios de los áridos y ladrillos, estos últimos entre 7 y 9 mil pesos las mil unidades.

La vivienda

En mayo, con la suba del m2, el valor de una vivienda de tres dormitorios en planta baja, y con 77 m2 de las que calcula el Circot pasó a costar 4.014.775 pesos, un aumento del 54.4% respecto a mayo de 2019. En el costo del m2, el 50,38% fue mano de obra y el resto materiales.