Pasan los días y crece el misterio en torno al caso de la nena de la Circunvalación. Por un lado la Policía aseguró que aún no hay una confirmación oficial sobre que la menor cayó de un auto en movimiento como dice una de las versiones, mientras que por otro, según los médicos, casi no tiene heridas. A esto se suma el silencio de sus padres que aún no declaran y que se negaron a hablar con este medio. La víctima sigue internada, pero fuera de peligro y con apenas algunos raspones.



El hecho ocurrió la noche del sábado pasado y causó conmoción. Según dijo un conductor, que circulaba por Circunvalación y Catamarca, dijo que su hija vio caer un bulto del auto que iba adelante. Cuando se detuvo para ver de qué se trataba se encontró con la nena tirada en el pavimento. El testigo aún no declaró ante la Policía, por lo que no hay una versión oficializada sobre que los hechos sucedieran de esta manera. "Tenemos entendido que encontraron a la nena parada en la banquina y no tirada. Además, no se sabe si la menor abrió la puerta y se bajó del vehículo o si iba con el vidrio de la ventanilla bajo y se cayó cuando el vehículo tomó la curva. Los padres lo único que dijeron fue que no se habían dado cuenta de que su hija no iba en el auto", dijo Jorge Márquez, de la Comisaría Segunda.



Otro punto misterioso es que la nena sólo sufrió heridas leves en la supuesta caída. Así lo confirmaron tanto los testigos como los médicos. "La pequeña no tenía ni un rasguño y sólo estaba un poquito nerviosa por eso el personal de la ambulancia le infló un guante de látex para que se entretuviera", dijo Nacif Farías, uno de los testigos.



La menor fue internada en Hospital de Niños, pero luego trasladada al Marcial Quiroga donde quedó en el Servicio de Pediatría. Uno de los pediatras dijo que la paciente está bien y que apenas tiene algunos raspones. Pero que le harán exámenes para descartar lesiones internas.



En tanto que el médico legista de la Policía que examinó a la nena dijo que sólo mostraba "escoriaciones de pequeño tamaño".