En los últimos días aparecieron cuatro casos de coronavirus que tienen a los integrantes de la División Epidemiología de Salud Pública en plena investigación. ¿Qué diferencia a estos en particular de los que son confirmados cada día? Que no les encuentran nexo con los positivos de Caucete ni con el desprendimiento de los conglomerados departamentales surgidos por ese brote. Y si no le hallan el rastro epidemiológico, entonces no descartan declarar circulación viral comunitaria en la provincia, informó la ministra de Salud, Alejandra Venerando. La incertidumbre crece a horas de que San Juan deje atrás la Fase 1, a la que volvió tras los episodios en Caucete el mes pasado.

"Cuando aparecen casos a los que no les conocemos nexo es cuando empezamos a pensar en tener circulación viral. Y en ese sentido estamos analizando cuatro casos a los que por ahora no les encontramos vínculos", señaló Venerando en radio Sarmiento.

San Juan acumula cinco personas muertas por coronavirus.

Estas cuatro personas con coronavirus no tienen nexo con los conglomerados de Caucete ni Santa Lucía (los más importantes), a la vez que la funcionaria reveló que ni siquiera son de esos departamentos, sino de uno "relativamente cercano", sin dar más precisiones. Quizás una pista la dio hace unos días la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, cuando dijo que en aquel momento trabajan en dos casos a los que no les encontraban nexo y aseguró que eran dos hombres, que incluso se acusaban entre sí sobre el contagio, y que pertenecían a Capital.

"Cuando haya una determinada cantidad de casos sin nexo epidemiológico entonces estaremos frente a circulación viral comunitaria. De momento, en San Juan no hay un número suficiente como para afirmarlo. Además, estamos haciendo registro de pesquisas en diferentes zonas, sobre todo en lugares vulnerables", expresó, sin profundizar sobre cuál es la cantidad determinada.

San Juan toma estas medidas basado justamente en el Plan de Seguridad ante Posible Circulación Viral, bajo el cual las autoridades decidieron volver a Fase 1 amparados en la cuarta etapa del programa, la de Cuarentena.

Por otro lado, el parte diario sobre coronavirus que emitió Salud Pública informó que ayer detectaron 14 nuevos casos, por lo que el acumulado se elevó a 341 personas con Covid-19. De todas maneras, las cifras recientes parecen confirmar el amesetamiento de la curva de contagios que vienen refiriendo las autoridades sanitarias. En tanto, hay 311 individuos con proceso infeccioso en curso y 108 con diagnósticos sospechosos.