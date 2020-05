Sin uso. Las salas de cochería San José en el centro sanjuanino permanecían ayer como en los últimos 52 días: sin actividad.

El velatorio es una de las tradiciones que aunque pasen los años, se mantiene vigente en la sociedad para brindarle a un ser querido el último adiós. La pandemia por el coronavirus privó de eso a cientos de sanjuaninos durante los últimos 52 días, pero a pesar de que esta nueva flexibilización ahora permitió la realización de velatorios, ayer no se registró ninguno en la provincia, al menos hasta el momento donde este medio realizó el sondeo. Algunas cocherías habilitaron ayer mismo el nuevo protocolo, pero en otras todavía no obtenían la autorización estatal y esperaban la habilitación en el transcurso de la jornada. Las cocherías San José y San Juan ya habían activado el protocolo, pero no contaban todavía con ningún velatorio. En la primera prestaron un servicio pero por decisión de la familia optaron por no realizar velatorio. Algunos puntos relevantes del nuevo protocolo son permitir hasta cinco personas por sala -lógicamente con el uso obligatorio del tapaboca- y los velatorios no deben extenderse más de cinco horas.