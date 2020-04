En la calle. Aún no es obligatorio, pero muchas personas ya usan el tapaboca. DIARIO DE CUYO relevó que 8 de cada 10 personas ya lo utilizan.

Andrea Sánchez tiene 45 años y subió al colectivo con el tapaboca que le hizo su hija por miedo a contagiarse el coronavirus. Roberto López, de 77 años, fue al cajero a retirar dinero y para sentirse más seguro se puso una bufanda vieja para cubrirse la boca porque no tenía barbijo y tampoco quería salir sin esa protección. Al igual que ellos, la mayoría de los sanjuaninos ya comenzó a salir a la calle con tapabocas o barbijos descartables. Esto, a pesar de que recién desde mañana será obligatoria la utilización de este elemento de prevención. Según un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO entre casi 300 personas en la Capital sanjuanina, que es donde hay mayor circulación de gente, 8 de cada 10 personas ya lo usan.

A partir de mañana, será obligatorio el uso en la provincia del tapaboca. Es decir, que todas las personas que recorran lugares con atención al público o utilicen el transporte público de pasajeros deberán llevar este elemento. Desde el Gobierno de San Juan informaron la semana pasada que un nuevo decreto prevé sanciones para los propietarios de establecimientos comerciales o empresas de transporte público de pasajeros donde se registre el incumplimiento de la medida.

En este contexto, y a diferencia de semanas anteriores, desde el jueves pasado fue notable la cantidad de gente que optó por esta medida preventiva. Incluso a pesar de que la obligatoriedad comienza a regir mañana en muchos locales de San Juan ya colocaron carteles en los que se indica que impiden el ingreso de personas sin barbijo. Es por esto que sólo el 20% de las personas que se vio en el centro sanjuanino circuló a cara descubierta. "Nadie tiene que obligarnos a usarlos, debemos hacerlo por nosotros mismos. Es un gesto de amor propio que sirve además para cuidar a las demás personas", agregó Silvia Martinez, una mujer que comentó que se cubre la boca y la nariz desde hace dos semanas.

Al circular por la provincia la variedad de tapabocas llama la atención. Además de haber de miles de colores hay algunos que los hicieron de manera casera hasta con remeras viejas. Y si bien los modelos tradicionales son los más vistos, hay algunos que se cubren la boca con pañuelos, bufandas, cuellos de polar o de algodón y hasta con los barbijos de pintor, con servilletas descartables por abajo. Según el relevamiento que realizó este medio, la mayoría comentó que usan estos barbijos caseros porque saben que los pueden lavar y volver a usar, sin embargo muchos dijeron que tienen dudas de cómo higienizarlo y hasta de cómo deben hacer para colocárselo correctamente.



De todo un poco. En la calle se puede ver personas con pañuelos o tapabocas colocados de manera correcta, pero también hay algunos que los llevan en la mano o en el cuello.

Multa

200 mil pesos aproximadamente deberán pagar quienes no exijan el uso de tapaboca.

Precios

100 pesos cuestan los barbijos lavables (de tela) más económicos que venden en las redes.

Caseros

Salud pidió a la comunidad que no compre barbijos médicos, sino que use de tela. Se recomienda evitar el uso de máscaras durante más de 2 horas, para evitar que se humedezca, ya que de esa manera puede perder su efectividad.

La limpieza

Las máscaras de tela deben ser lavadas y secadas después de cada uso. Sugieren lavarlas con agua caliente y mucho jabón. Hay que evitar tocar la máscara cuando está colocada y se recomienda que cubra la boca, la nariz y el mentón.

>> PROTAGONISTAS

MARIO DÍAZ - 65 años

"Salgo bien protegido porque tengo miedo de contagiarme. Ahora vine al centro porque necesitaba comprar unos remedios, caso contrario no salgo a ningún lado. Al principio me daba cosa ponerme el barbijo y la máscara a la vez, pero ahora tengo miedo de la enfermedad".

LAURA SÁNCHEZ - 44 años

"Me parece muy bien que sea obligatorio el uso de barbijos como método de prevención de esta enfermedad. Yo uso el tapaboca dos días y lo tiro. Además cada vez que me lo saco lo lavo por las dudas. No tengo problemas de tirarlos porque los hago yo en mi casa".

LAURA RODRÍGUEZ - 30 años

"Trato de salir lo menos posible. Ahora me olvidé traer el barbijo y por eso me tapé con el pañuelo. Cualquier método que usemos para prevenir me parece que está bien. Me dio mucha cosa salir a la calle y ver que casi todos llevan barbijo. Eso da miedo, pero está bueno".

ANSELMO REIGMBORM - 78 años

"Llevo el barbijo en el bolsillo. Ahora me lo saqué porque quería encender un cigarrillo y no iba a poder fumar. Sé que soy grupo de riesgo y trato de salir lo menos posible a la calle porque me da un poco de cosa la enfermedad, pero ahora no me quedó otra que venir a pagar unas boletas".