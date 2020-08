No se puede hacer, pero lo hacen. Muchos sanjuaninos adoptaron al Parque de Mayo como sitio para salir a correr, algo que todavía no entra en las flexibilizaciones dispuestas por el Estado provincial. Ese espacio verde está habilitado pero sólo para caminatas saludables, aún así cientos de sanjuaninos se las ingenian a diario para salir a trotar y no cumplir la norma.

La provincia fue una de las primeras en el país en flexibilizar actividades deportivas pero diseñó circuitos destinados a cada unas de las disciplinas. El Parque de Mayo como así también las plazas de los 19 departamentos, sólo están habilitadas para las "caminatas saludables" que se habilitaron el 19 de mayo y si bien sólo estaban permitidas los días martes, jueves y sábados, luego, el 16 de junio, se amplió el horario hasta las 20 horas y los siete días de la semana.

Aun con esa prohibición, quienes salen a realizar actividad física al Parque se las ingenian para evadir los controles de la Policía y de la Secretaría de Deportes, que son quienes deben controlar esa situación. Por eso, mayormente en el horario de la siesta, el Parque de Mayo se llena de runners que trotan a su alrededor y que cuando se acercan a algún efectivo o el personal que realiza el control, frenan su paso.

Cabe destacar que esa actividad de running se flexibilizó junto a otras disciplinas como trekking, mountain bike y ciclismo desde el 25 de mayo pasado. Cuentan con cinco circuitos permitidos para trotar en el Gran San Juan: el circuito Centro comprende los laterales de la Avenida de Circunvalación en su radio de 16 kilómetros. En tanto que el Sur, habilita para trote a la bicisenda del Conector Sur, Lemos, Calle 5 y Ruta 40 hasta Circunvalación. El Circuito Norte, abarca las calles Rodríguez, Mendoza, 25 de Mayo, Salta, Circunvalación y Ruta 40. Mientras que el Este está en Santa Lucía entre las calles San Lorenzo, Balcarce, Hipólito Yrigoyen, Acceso Este y Circunvalación. Por último en la Zona Oeste el trazado está delimitado por las Avenidas Libertador, Ignacio de la Roza, Pellegrini y Circunvalación.