Hace unos días, las redes sociales viralizaron una campaña que busca concientizar sobre la importancia de la detección del Chagas congénito (transmitido de madre a hijo). En este contexto, desde el Programa Control de Vectores, Liliana Salvá dijo que en San Juan, al menos en los últimos 3 años, cayó la cantidad de casos detectados en bebés recién nacidos. Sin embargo, dijo que aún tienen varias deudas pendientes para que la detección sea más rápida y efectiva.



Salvá explicó que en 2016 detectaron 6 casos de entre 130 chicos analizados. En 2017, se analizó a 126 bebés y de ellos 3 tenían Chagas congénito, mientras que en 2018 no hubo ningún caso de bebés que se hayan contagiado de esta manera. ‘Mientras antes detectemos la enfermedad podemos conseguir la cura definitiva, por eso es importante el análisis del recién nacido‘, dijo Salvá y explicó que buscan poder mejorar el sistema, pues los fines de semana no tienen personal para hacer los análisis y sumado a eso, las mamás muchas veces no se acercan antes de los 10 meses para hacer la detección temprana de la enfermedad. ‘Nos falta más articulación. Esa es la mayor deuda que tenemos‘, concluyó.