En la colonia. Benicio Rivero tiene 8 años y se lució durante un festejo en la colonia. El chico sueña con ser un gran músico cuando sea mayor. Por ahora, forma sus armas con el beatbox y también incursiona en el rap.

Al presentarse no duda en demostrar su talento, tampoco puede esconder su simpatía y lo extravertido que es. Benicio Rivero tiene 8 años y a pesar de su corta edad revolucionó Valle Fértil, haciendo beatbox en la colonia de verano. El beatbox es una forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos musicales utilizando la propia boca, nariz, labios, lengua y voz. Generalmente está relacionado con el rap. El niño, que es el menor de 2 hermanos, ama esta actividad y a pesar de que no se considera un gran artista, cualquiera que lo escuche queda sorprendido por sus cualidades.

Desde hace cerca de 2 años Benicio comenzó a relacionarse con el rap. Su mamá, Leiza Rivero, comentó que sus primos mayores son los que lo llevaron a que conociera esta forma de arte. "Primero comenzó con algunas rimas y haciendo rap. Pero de un día para el otro, arrancó con el beatbox. Yo no sabía qué era al principio, pero todos me dicen que es muy bueno haciéndolo", dijo entre risas la mujer que no pudo disimular el orgullo que siente al hablar de sus dos chicos (Benicio tiene un hermano mayor, Santino).

Su fama en la colonia comenzó casi sin querer. Unos profesores sabían del talento de Benicio, y un día lo invitaron a actuar. Mientras se realizó, el viernes pasado, la visita de los Reyes Magos, los chicos agradecieron a Melchor, Gaspar y Baltazar haciendo distintas cosas como bailar o recitar. Los niños fueron muy aplaudidos, pero cuando Benicio tomó el micrófono se robó la ovación. Es que con sus extraños sonidos y con mucha alegría le puso un ritmo novedoso a la mañana y se volvió el ídolo de la colonia. A tal punto, que fue filmado mientras hacía música y su video se compartió en las redes sociales y sumó numerosos comentarios.

"Además de hacer beatbox me encanta andar en bicicleta".

"Siempre participo en los actos escolares. Son divertidos".

"Me gusta estar en la naturaleza y el Safari tras las Sierras". BENICIO RIVERO - 8 años

El pequeño, que cuando habla parece más grande, es definido como alguien "especial" por algunas personas que lo conocen. Siempre se roba las miradas de la gente y su mamá comentó que en la colonia todos lo quieren. "Los adultos mayores siempre me saludan y me felicitan porque dicen que es un niño muy cariñoso", comentó Leiza y dijo que si bien su hijo nunca estudió nada relacionado a la música buscará la forma de hacer que aprenda más, porque el chico tiene mucha capacidad.

"Nadie le enseñó cómo poner la lengua o qué hacer para que le salga tal o cual ritmo, él hace su música escuchando e improvisando. Mis sobrinos lo acompañan a la plaza -de San Agustín de Valle Fértil- para que participe de las batallas de beatbox y siempre compite con chicos más grandes. Tiene poca vergüenza", dijo la mamá, mientras que Benicio comentó que además de hacer música con su boca, le encanta jugar al fútbol e ir a la escuela. De hecho dijeron que es muy buen alumno y que también le encanta participar de los actos escolares. "Para fin de año, la seño de música también lo hizo actuar ante toda la escuela. Así fue que durante el acto de despedida tomó el micrófono y sorprendió a todos los papás que estaban ahí", agregó Leiza.