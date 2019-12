Los vecinos del barrio Misiones, en Capital, están enojados y a la vez alarmados. Es que al menos 12 perros fueron envenenados en el transcurso de 2 días. La gente de la zona dijo que tiene miedo, porque encontraron bolsas con salchichas y veneno en las acequias y en la plaza del barrio. Además del enojo, mostraron mucha tristeza. Es que de los 12 perros que hallaron envenenados sólo 5 fueron salvados y los otros 7 murieron.

La gente de la zona dijo que el barrio es tranquilo y que los perros no causan problemas. Es por esto, que ayer varios vecinos no salían de su asombro cuando relataron la situación. Carlos Galdeano comentó que el martes sacó a sus perros y que a los 5 minutos los animales volvieron ‘raros‘ a la casa. ‘Comenzaron a vomitar y era como que los músculos les tiritaban‘, dijo el hombre y comentó que de inmediato cargó a sus 4 perros a una camioneta y los llevó al veterinario. ‘Nosotros los salvamos, pero mis vecinos no pudieron‘, dijo enojado y comentó que después de que llegaron a su casa, encontró las bolsitas. ‘Tenían salchichas y unas pelotitas negras, que dicen que es veneno‘, agregó y reiteró que tenían mucho miedo porque en la plaza, permanentemente, hay niños jugando.

Al igual que él otros vecinos de la zona comentaron que les pasó algo similar. Cuando sus perros salieron a la calle, en pocos minutos murieron. Uno de ellos comentó que hasta encontró dos caniches de su vecina, muertos en una acequia del barrio. ‘Yo sabía que a unos vecinos les habían matado los perros, pero nunca pensé que nos podía pasar. Mi perrita salió y en menos de una hora se murió‘, comentó Javier Medvetkin, otro vecino mientras que unas señoras contaron que en un grupo de Whatsapp del barrio alguien había dicho ver un hombre en moto que tiraba las bolsitas en la calle.

Fabián Pelayes es otro vecino del barrio. El hombre dijo: ‘Nos envenenaron 5 perros y una solita -la de la foto arriba- se salvó. Le dimos agua con jabón blanco y leche y vomitó sin parar, pero ahora está viva. Igual está muy débil‘. Además, comentó que a ellos se les había perdido uno de los perros y que ayer en la mañana lo encontraron muerto a 3 cuadras de su casa.



> Un antecedente muy fuerte en Pocito

En abril pasado un caso similar conmocionó a vecinos de Pocito, pero con 30 animales muertos. Fue en calle 15, entre Mendoza y Aberastain. En ese momento, la gente de la zona dijo que tenían miedo, porque aparecieron muertas hasta aves y temían que el veneno usado fuera perjudicial para los niños del vecindario.

Este caso, fue denunciado por los vecinos en la Comisaría 17ma del departamento y de inmediato, personal de Criminalística llegó al lugar para sacar, junto a una veterinaria que las mismas personas del lugar pagaron, restos de uno de los perros muertos para verificar qué veneno se utilizó para esa matanza. Según la gente de ese vecindario de Pocito, de los 30 animales muertos 12 fueron perros y 18, aves.

Oscar Suárez (foto), uno de los vecinos, dijo que a él le mataron sus tres perros durante el lapso de 3 días; mientras que otras personas que viven en la zona señalaron como responsable a un finquero.