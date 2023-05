En otras provincias, la temporada de bronquiolitis se adelantó (generalmente ocurre en junio) y llevó a que haya un importante aumento de casos. El Ministerio de Salud de la Nación reconoció un incremento de circulación del virus que produce esta enfermedad y dijo que hay un brote de bronquiolitis en el país, que generó un incremento de las consultas por infecciones respiratorias y también de internaciones pediátricas. Ante esta situación, DIARIO DE CUYO habló con Andrea Weidman, jefa de Pediatría del Ministerio de Salud. La funcionaria dijo que en la provincia aún no hay brote, pero que con la llegada de estos días fríos es "inevitable" que los casos se disparen y haya una ola local. "Pedimos que los padres estén alerta ante la presencia de síntomas", agregó Weidman.

"En San Juan todavía no tenemos el aumento de casos de bronquiolitis que se está viendo a nivel nacional. Esto sucede, según lo que pensamos los especialistas, porque tenemos un otoño muy cálido y recién ahora comenzaron los días fríos. Es por esto que nos parece inminente que la bronquiolitis comience a aumentar en las próximas semanas", dijo Weidman y comentó que durante los últimos años no hubo muchos casos de esta enfermedad por la presencia del coronavirus. "Al igual que con muchas otras enfermedades respiratorias, la bronquiolitis había disminuido. El virus sincicial respiratorio, que es el que la produce, circulaba en menor medida que antes porque el coronavirus había ganado terreno, pero como ahora este último no está tan presente, la bronquiolitis volvió", explicó.

Sobre la llegada de una ola local, Weidman dijo que los padres tienen que estar en alerta y ante cualquier duda consultar con los especialistas. Es que, resaltó, si bien la mayoría de las veces la bronquiolitis no suele ser muy agresiva, la detección tardía puede generar complicaciones en los niños. "La bronquiolitis afecta a los niños menores de 2 años y los bebés de 6 meses y menores son los que tienen un mayor riesgo", agregó y dijo que para prevenir es fundamental que los chicos tengan el carnet de vacunación al día, que asistan a los "controles de niño sano" y que continúen con la lactancia materna.

> RECOMENDACIÓN

Al hablar de cómo deben actuar los papás ante la presencia de síntomas, Andrea Weidman dijo que es fundamental no realizar la medicación de sus hijos sin indicación médica.