Desde el hospital Marcial Quiroga informaron ayer que iniciaron la búsqueda de familiares de un señor de 60 años que está internado en el servicio de Clínica Médica de Hombres del centro de salud, luego de haber llegado descompensado y sin DNI a principios de esta semana. Según Myriam Zárate, trabajadora social de este hospital, el hombre vive en situación de calle y están buscando de manera desesperada a alguien que se responsabilice de él. Según lo que dijo, se llama Antonio Francisco Farías.

Según lo que explicó la trabajadora social, el hombre ingresó al área Covid-19 por prevención. Es que fue llevado por una ambulancia luego de que se descompensara en la calle. "Personal de la ambulancia nos dijo que el señor fue encontrado en un kiosco que hay en las inmediaciones de 9 de Julio y España -en Capital- y que no tenía DNI", dijo Zárate y agregó que además de llegar descompuesto, el hombre arribó al hospital en mal estado de higiene y sin acompañante.

"Buscamos a alguien que nos diga si lo conoce. Él dice que hace muchos años vivió en Santa Lucía, junto a su familia, pero que después se separó de su esposa y no la vio más, al igual que a sus hijos. Actualmente vive en situación de calle y dice que es muy conocido en la zona de 9 de Julio y España, donde antes vivía en una estación de servicio abandonada", agregó la trabajadora social y comentó que se pondrán en contacto con los municipios del Gran San Juan para saber si fue abordado por su situación y si alguien conoce a sus familiares. En cuanto a la urgencia de buscar a alguien que se haga cargo de Farías, Zárate explicó que "es preferible que deje el hospital por la crisis sanitaria. No podemos tenerlo porque corre riesgo y no podemos tener camas ocupadas en la situación de Covid. Tampoco podemos derivarlo al exhogar de ancianos porque no hay lugar".