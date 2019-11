Una disputa. En contraposición a las autoridades de Consejo de Profesionales, las del Centro de Ingenieros (foto) criticaron públicamente la separación de los civiles, pues consideran que no es buena para la ingeniería en general.

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó una ley para que se cree el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan. En este contexto, desde el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores (institución que nuclea a estos profesionales en la provincia) dijeron que se replantearán algunas formas de trabajo ya que perderán casi la mitad de los asociados, pues los civiles tendrán su propia institución. Pedro Ward, presidente del Consejo, dijo que hasta el momento los únicos que están obligados a matricularse y a informar a la institución todos los trabajos que realizan para que sean avalados, son los ingenieros civiles y los agrimensores. Y es, justamente esta razón, la que los llevó a que abran su propio camino. A la vez, Ward dijo que esta modificación impulsará que ellos también cambien y trabajen fuertemente para que todos los ingenieros tengan las mismas obligaciones. Además, la separación de los ingeniero civiles de la institución que los nuclea generó un tironeo por una "importante" suma de dinero (ver aparte).



En la actualidad en San Juan hay unos 2.000 ingenieros civiles, según estimaciones del Consejo. Ellos representan la tercera parte del total de ingenieros de todas las especialidades. Hasta el momento los ingenieros civiles y los agrimensores son los únicos que deben estar matriculados para ejercer y a la vez deben registrar sus tareas de manera obligatoria. Es decir, que ellos tienen que tener el aval del Consejo Profesional para poder aprobar planos u otros trabajos que realicen. Esto, es lo que se busca cambiar ahora. Pedro Ward dijo que tras la nueva normativa que fue aprobada hace unos días en la Cámara de Diputados los civiles trabajarán por su parte, pues consideran que la modalidad que hay hasta este momento es discriminatoria.



El presidente del Consejo comentó que la división es lo mejor que le puede pasar a la ingeniería local, pues va a incentivar a que otras ramas de esta profesión mejoren. "El Consejo es una institución que nuclea a todos los ingenieros de San Juan y lo va a seguir siendo. Nos afecta porque se irá casi el 50% de los matriculados, pero seguiremos trabajando para mantener la institución en el nivel que está y buscaremos mejorarla. Esto va a obligar que todas las especialidades de la ingeniería -cerca de 17- registren tareas y los profesionales se matriculen. Para mí este cambio es positivo", dijo Ward que lleva dos meses en el cargo. A la vez, comentó que desde que asumió trabaja para tratar de reunirse con el gobernador de San Juan. "Queremos pedirle que las reparticiones del Estado exijan la matriculación y la registración de tareas a todos los ingenieros que trabajan en la provincia", agregó. Explicó que actualmente Catastro y Planeamiento son los únicos que piden de manera obligatoria la registración de los agrimensores y civiles, respectivamente, pero dijo que no sucede eso cuando ingenieros presentan trabajos en Salud Pública o Ambiente, entre otras áreas del gobierno.



Si bien los ingenieros especialistas deberán pagar la matriculación y la registración de los trabajos hay muchas opiniones a favor de esta nueva medida. Según Ward y varios ingenieros la matriculación y la registración de las tareas tiene varios puntos positivos para los profesionales y la sociedad en general. "Siempre pedimos que el Consejo Profesional hiciera hincapié en todas las especialidades. El matricularse es una garantía para toda la comunidad. El consejo validará la aptitudes del profesionales", dijo Ramiro Cascón, que es ingeniero agrónomo. Por su parte, Javier Di Pane, ingeniero electrónico, dijo que para él es totalmente necesario este cambio. "Venimos pregonando hace mucho por esto. Nuestras presentaciones no quedan registradas como la de los civiles y eso genera un bache. Nos sirve como ingeniero porque no tenemos un nomenclador que nos fije cánones y eso nos abrirá las puertas a esto. Hay profesionales que cobran lo que quieren y hay empresas privadas que se aprovechan de eso. Por estas razones, para mí es necesario que todos estemos matriculados y registremos los trabajos", agregó el profesional.



Desde el Consejo explicaron que además, no todos los ingenieros forman parte de esta institución, pues la legislación prevé que los que trabajan en la administración pública y los que son docentes no deben estar matriculados. En este sentido, hay profesionales que opinaron que esto también debería cambiar. "Esto debió hacerse hace mucho. Tienen que matricularse todos, debe ser una exigencia para todos. Incluso, deben hacerlo los que hacen docencia usando su título de ingenieros", dijo Nora Martínez, que es Ingeniera Química. Ante esto, Diario de Cuyo se comunicó con el decano de la Facultad de Ingeniería, Tadeo Berenguer, quien no quiso opinar al respecto, pues dijo no tener una postura formada.