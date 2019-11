"Si hacés unas changas ganás menos que limpiando vidrios", "presenté currículum en varios lugares pero no me llaman" y "no consigo otro empleo y tengo un hijo que mantener" fueron algunas de las frases que dijeron los limpiavidrios de San Juan al ser consultados por la razón que los llevó a trabajar en las principales esquinas.

Si bien ellos no llevan un conteo de cuántas personas trabajan de esta manera, desde los municipios de Rivadavia y Capital dijeron que desde marzo hasta la fecha la cantidad de limpiavidrios creció notablemente y que como consecuencia cada vez hay más esquinas donde personas de todas las edades ofrecen este servicio. Dijeron que el aumento se debe a la crisis económica.

DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento con los departamentos del Gran San Juan para saber si sabían cuántos limpiavidrios hay. Desde Chimbas y Santa Lucía dijeron que no tienen un censo y que no ven personas haciendo este trabajo. Mientras que desde Rawson sólo comentaron que tampoco tienen un relevamiento realizado. Por otra parte, desde Capital y Rivadavia dijeron que sí tienen un censo y contaron que hay 25 limpiavidrios en cada una de las comunas. A la vez, desde ambos departamentos comentaron que las avenidas Libertador e Ignacio de la Roza y el cruce con calles departamentales son los principales puntos de encuentro de los limpiavidrios.

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dijo que "este año aumentó notablemente la cantidad. Si bien antes no los teníamos censados porque era muy difícil hacerlo, sólo había limpiavidrios en dos o tres esquinas y hoy hay en al menos 6 cruces. Ellos dicen que trabajan así porque no tienen otra forma de conseguir ingresos económicos".

Por su parte, Sergio López, director de la Policía Comunal de Capital, agregó que ellos notaron que este año se duplicó la cantidad de gente limpiavidrios.

"El aumento fue paulatino con el paso de los meses, pero ahora vemos que tenemos limpiavidrios en al menos 5 esquinas y antes era en muchas menos. Para ellos es una salida laboral y si uno lo ve desde el lado de la necesidad, no está mal lo que hacen", dijo López, quien admitió que en ocasiones reciben reclamos de vecinos por este tema.

Protagonistas

> GERMÁN MUÑOZ - De Capital

"Yo hace muchos años que trabajo de limpiavidrios y veo que cada vez hay más chicos que se dedican a esto. En mi caso lo hago para mantener a mis 3 hijos y porque gano mejor que en otros trabajos. Yo hay veces que saco hasta $800 en la mañana y lo mismo en la tarde, pero cuando trabajé en otras cosas no me pagaron más de $600 por día. Cuando empecé estaba en la esquina de Libertador y Roger Ballet y luego fui cambiando; y creo que la clave es ser atento con la gente para que te ayuden".

> ENZO RUARTE - De Capital

"Yo no terminé la escuela, tengo 21 años y entregué mi currículum en un montón de lugares, pero no consigo otro laburo diferente. Algo tengo que hacer para poder mantenerme, si bien no tengo familia a cargo, igual debo trabajar. Llego todas las mañanas a las 9 aproximadamente y trabajamos fuerte hasta cerca de las 14 y luego arrancamos otra vez en la tarde. Hay momentos que se paran los autos y llegamos a limpiar hasta 3 vehículos por semáforo, pero hay veces que no sacamos nada de plata".

> ÁNGEL ROJAS - De Santa Lucía

"Tengo 20 años y hace varios meses que limpio vidrios de los autos en la esquina -Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio-. Estuve trabajando en la construcción, pero terminamos la obra y me quedé sin trabajo, por eso empecé como limpiavidrios. Hay días, sobre todo cuando no hay viento, que se mueve más, pero la gente no te da más de $30 y como mucho llegamos a llevarnos $600 en el día. Yo vivo en Santa Lucía y me paso casi todo el día en esta esquina, me gustaría tener otro tipo de trabajo".

> FRANCO - De Chimbas

"Tengo 18 años y hace unos meses empecé a trabajar como limpiavidrios. Todas las mañanas arranco como a las 9. Muchas veces rotamos de esquina porque la gente se queja o porque la Municipalidad nos pide que nos vayamos, pero no entienden que es nuestro trabajo. Yo tengo un bebé y con esto lo mantengo. Está muy difícil todo para conseguir trabajo y no te queda otra que rebuscártela en la calle. Casi siempre me ubico en alguna de las esquinas de la Rawson y hay personas que te dan hasta $100".