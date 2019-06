Una ronda completa de café. Como todos los lunes o miércoles, los solidarios se reúnen en la esquina de Rawson y General Paz para comenzar a convidar un café a las personas que aguardan en el hospital o en la Terminal de Ómnibus.



Quienes no conocen la historia detrás del vaso térmico descartable "humeante" que se les ofrece espontáneamente, agradecen el gesto pero dicen que no tienen dinero. Pero rápidamente se les aclara que no es una venta, sino un obsequio. Un café, acompañado seguramente por una semita, sopaipillla, bizcochuelo o galletitas. Y entonces sí, la sonrisa surge de uno y otro lado.

Al menos dos noches por semana, generalmente los lunes y miércoles, un grupo de personas solidarias se reúne en General Paz y Rawson para llevar un vaso con la bebida caliente a quienes esperan en los alrededores del Hospital Guillermo Rawson. Luego transitan por la Terminal de Ómnibus y en el recorrido, comparten 100 litros de café, distribuidos en 300 vasos.

Afianzado. El proyecto ya lleva tres años de ejecución y se sostiene por el aporte de sus integrantes. Por noche se reparten unos 100 litros de café a unas 300 personas aproximadamente.

Al frente de la iniciativa está desde un principio Jésica Canto, hace ya 3 años: "Yo sé lo que es estar esperando en un hospital sin un centavo. Por mis tres hijos, con epilepsia refractaria, hemos pasado muchas noches así o viajar a Buenos Aires supuestamente por dos días y quedarnos por tres semanas", afirmó la empleada de comercio, quien junto a su esposo, Iván Flores -transportista- continúan con el ritual. Como desde el inicio hubo gente que quiso sumarse, abrieron una página en el red social Facebook que llamaron "Café con Esperanza SJ" y van compartiendo sus experiencias o simplemente una foto con los voluntarios de esa ocasión. Según la temperatura, pueden ser 5 o 20 personas. "A esto lo empecé a hacer como una forma de agradecimiento a Dios pero no es un grupo religioso. El otro día fueron unos chicos de una condición económica muy humilde y llevaron unos paquetitos de café para colaborar. Se lo podrían haber gastado al dinero en una cerveza o cigarrillos, pero estaban ahí. Eso también nos motiva", agregó Jésica. Además de la página, los interesados en sumarse al proyecto pueden comunicarse al 2644681992.

De hecho, en un momento también iban al Marcial Quiroga con sus termos y frases de aliento, pero no pudieron solventar tanto costo. "Todos aportamos lo que podemos", añadió la impulsora de un gesto de contención tan importante.