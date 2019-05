Precaución. Ayer, tras el fuerte sismo en Calingasta, un equipo de Protección Civil viajó a ese departamento para capacitar en prevención sísmica a la gente.



Ayer tembló con epicentro en Calingasta y se trató del sismo número 16 registrado en los últimos 4 días en ese departamento. Tuvo una magnitud de 5,6 grados y se sintió en toda la provincia, lo que causó un gran susto. Ante esta situación desde el Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) salieron a transmitir tranquilidad, sosteniendo que "es normal" la seguidilla de movimientos telúricos en esta zona y que no "hay que preocuparse". Sin embargo, la Dirección de Protección Civil de la provincia mandó un equipo de trabajo a ese departamento para capacitar a la gente. Desde las 0.36 de ayer y hasta el mediodía hubo 7 movimientos sísmicos en esa comuna.

"Calingasta es una zona con mucha actividad sísmica y es normal que se sucedan tanto sismos en tan pocos días. Esto no es una señal de que vaya a ocurrir un terremoto. Lo importante es que la gente no tiene que alarmarse, pero sí estar preparada", sostuvo Alejandro Giulano, director del Inpres.

Giulano recalcó que siempre habrá sismos de mayor o menor intensidad, pero que es imposible predecirlos. De todos modos agregó que se está realizando un "monitoreo permanente" en la zona precordillerana de Calingasta para seguir la trayectoria sísmica. Dijo que hasta ahora sólo hubo dos sismos fuertes en esta zona en los últimos días. Uno ocurrió el miércoles pasado que alcanzó una magnitud de 5,8 grados y el de ayer, 5,6. El resto no superó los 3,2 grados por lo que fueron casi imperceptibles.

Por su parte, Alfredo Nardi, director de Protección Civil, dijo que por esta seguidilla de sismos se tenía previsto visitar Calingasta esta semana para capacitar a la gente, pero que debido al temblor de ayer se decidió adelantar esta visita. "Ni bien ocurrió este sismo nos comunicamos con el intendente para conocer la situación y para avisarle que salía un equipo nuestro para allá, acompañado con un médico de Salud Pública, con el fin de capacitar a la gente del municipio en el llenado de las planillas de relevamiento de daños y de víctimas. Vamos a enseñarle qué datos se deben detallar y cómo deben hacerlo para efectivizar el trabajo en caso de un terremoto", sostuvo Nardi.

Si bien esta visita sólo fue por el día, se acordó con el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, capacitar en prevención sísmica a todas las escuelas del departamento, comenzando a fines de esta semana.

El intendente Castañeda sostuvo que ayer los vecinos "se asustaron mucho" por el sismo, pero que no hubo que lamentar víctimas ni daños materiales. "Gracias a Dios no pasó nada, pero hay que prepararse", sostuvo.

Recomendaciones

Tras el fuerte sismo de ayer, Protección Civil volvió a recalcar algunas recomendaciones que se debe tener ante un terremoto. Alfredo Nardi, su director, se refirió a lo que se debe hacer durante un sismo. Dijo que hay que activar el plan de acción acordado con la familia, especialmente lo referido al lugar de encuentro. Si se está en un lugar seguro, mantener la calma y no correr. No usar ascensores ni escaleras. Alejarse de las superficies vidriadas (espejos, ventanas, etc.) y muebles altos. Adoptar la posición de seguridad: agachado debajo de un mueble rígido con las manos en la cabeza. Si el lugar en el que se está no es seguro, hay que salir rápidamente a un lugar abierto y seguro. Durante el traslado, protegerse la cabeza con las manos. Si se está en un lugar abierto, circular por la vereda y lejos de la línea de los edificios. Si se está conduciendo, estacionarse en un lugar seguro y evitar circular por puentes.

También recordó la importancia de tener lista una mochila de emergencia con: linterna a pilas (y pilas de repuesto), kit de curaciones, agua envasada, alimentos no perecederos, fotocopias del DNI, cuchilla multipropósito, encendedor, dinero en efectivo, copia de llaves de la casa y auto, una muda de ropa, una manta y una radio a pilas.