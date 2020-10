En Calingasta. Varias calles ayer fueron cerradas para que el personal de Salud pudiera realizar los rastrillajes. Además, la Policía recorrió las calles para llevar tranquilidad a los vecinos del departamento (foto: gentileza El Sol de Calingasta).



En medio de la disputa que se abrió hace unos días entre vecinos de Calingasta y el intendente del departamento por la vuelta del turismo interno, un caso positivo de coronavirus hizo que todo se frene. De hecho, ayer, en el departamento no se habló de otro tema que no fuera la llegada del virus a la comuna. A esto, se sumaron los operativos de rastrillaje que se realizaron para buscar otros positivos. En este contexto, desde Salud Pública dijeron que la jornada de ayer realizaron 220 test rápidos y que hasta el cierre de esta edición había 12 positivos, 2 casos sospechosos con síntomas y en total habían hisopado a 86 personas, incluídos efectivos de Gendarmería y personal departamental de Salud, por pertenecer a comunidades cerradas. Se espera que el resultado de esas PCR esté mañana a más tardar.

El caso que salió a la luz el martes por la noche hizo que la decisión de la vuelta del turismo a Calingasta se frenara. Es que, mientras la ministra de Turismo Claudia Grynszpan dijo que en las próximas horas se sabrá qué pasará con la reactivación de esta actividad y que se "priorizará" la decisión que tome el intendente, el primer mandatario calingastino, Jorge Castañeda, comentó que al menos este fin de semana no habrá turismo. "Esta semana no retomaremos el turismo. Ya lo hablé con las ministras -por la de Salud y la de Turismo- y con el Gobernador. No nos parece aconsejable. Por otro lado, le digo a la comunidad de Calingasta que esto que pasó -por el caso positivo- es un ejemplo de la realidad del virus. El contagio se dio mientras el turismo está cerrado, es decir que podía llegar por cualquier otra actividad económica como el comercio, la minería y hasta por los trabajadores esenciales como pasó en este momento. Ellos también van y vienen a la Ciudad", agregó el intendente de Calingasta.

Por otra parte, y en relación al operativo de rastrillaje que se realizó en el departamento, el intendente dijo que se hicieron en varias localidades porque la persona contagiada tiene una farmacia en Barreal que es muy concurrida por personas de varias localidades. "Sólo las planillas de la farmacia tenían más de 100 personas que son las que están siendo testeadas. Hay gente de la Isla, Tamberías y Villa Calingasta entre otras localidades", agregó y dijo que en los operativos trabajaron unas 35 personas del hospital de Barreal, el microhospital de Tamberías y el Aldo Cantoni de la Villa Calingasta. A ellos se sumó un equipo de apoyo de la Zona Sanitaria IV del Ministerio de Salud Pública.

Según lo que informaron desde la cartera de Salud local, el operativo se realizó principalmente en los alrededores del local donde trabaja la persona que dio positivo. A la vez, dijeron que esta persona no se encuentra en este momento en el departamento porque su "segunda residencia" es fuera del mismo, que es donde está haciendo el aislamiento. En cuanto a los testeos dijeron que la cantidad de positivos no era muy alta y que eso era alentador. Es que de los 220 test rápidos, sólo 12 dieron positivo. Es decir, son sospechosos hasta que estén los resultados definitivos. Además, hicieron hisopados a 2 personas con síntomas, además de personal de Gendarmería y de Salud.

Una decisión que generó polémica

A principio de esta semana, la ministra de Turismo informó que volvía, durante el fin de semana largo del 12 de octubre, el turismo interno, pero sólo a Calingasta. Esto, luego de recibir el visto bueno del intendente. Esta decisión generó enojo en parte de la comunidad calingastina. Hubo protestas en las redes sociales y hasta se realizó una manifestación para mostrar el descontento. Incluso, el martes en la noche, el intendente Jorge Castañeda se reunió con los vecinos para tratar de llevar tranquilidad. El funcionario dijo en ese momento que ellos seguían con la idea de abrir la actividad y que no descartaban hacer testeos a los turistas.