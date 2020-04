Los comercios de Caucete podrán hacer el servicio de reparto a domicilio en la nueva etapa de cuarentena administrada, a costo cero durante los primeros dos meses, ya que la Cámara de Comercio que los agrupa se hará cargo de los gastos. Así lo informó ayer el presidente de la entidad, Luis Agulles. Si bien en el este sanjuanino, como en el resto de la provincia, no está aceitado el mecanismo de venta online o telefónica, la entidad ya difundió un listado con sus socios y un número de contacto para hacer pedidos telefónicos, y que avanzan en profundizar capacitaciones en internet. Pero la novedad que adelantó Agulles es que está a punto de contratar un servicio de delivery ""y los dos primeros meses estará a cargo de la cámara y luego dependerá de cada negocio seguir con el servicio". ""Debemos entender todos que son momentos especiales", dijo.

Mientras tanto, en centros comerciales departamentales estaban escépticos del resultado de esta modalidad. Marcelo Vargas, titular de la Cámara de Comercios del Interior dijo que ayer no hubo ventas y sí "mucha confusión, porque no hay idea de cómo implementarlo". Por ejemplo, contó que de unos 300 negocios ubicados en las zonas comerciales de Rawson, sólo a unos 80 acudieron sus dueños para ver si podían instrumentar la modalidad, pero bajaron los brazos y a las 13 cerraron. Bernardo Castro, del Centro comercial de Albardon, dijo que en es lugar "implantar tiendas online con plataformas propias requiere de recursos monetarios y tecnológicos que son escasos" y añadió que los lugareños prefieren elegir personalmente lo que compran. Marcelo Rosas, desde Chimbas, dijo que no se logró concretar "ninguna venta online" y que había mucha angustia. Dario Minozzi, presidente del centro comercial de San Juan, dijo que sus asociados estaban haciendo trámites para incorporar el servicio de delivery.