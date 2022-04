Es una oportunidad que puede cambiar la vida de una persona, dijeron en la presentación del curso. Es que no se trata sólo de un buen incentivo económico y laboral, sino también de encarar un desafío de superación personal que permita derribar barreras e incluso prejuicios. Veladero comenzó con el segundo entrenamiento destinado exclusivamente a mujeres para conducir camiones fuera de ruta, esas verdaderas moles amarillas que se mueven en la mina de oro de Iglesia, y este año lo hizo con una particularidad: la empresa seleccionó a aspirantes que no habían quedado en la convocatoria 2021. Por eso en este grupo de mujeres hay ahora una sensación de nueva oportunidad y de reto renovado.

El año pasado, en una de las acciones que buscan balance de género en la empresa, Veladero hizo un curso para operar camiones fuera de ruta destinado sólo a mujeres que viven en el departamento Iglesia. Casi 300 personas acudieron a la convocatoria, pero sólo 20 pasaron los diferentes filtros y avanzaron a la etapa de entrenamiento y práctica.

Para este 2022, la compañía decidió darle una nueva oportunidad a quienes no habían podido finalizar las instancias de 2021 y seleccionó a otras 20 candidatas, directamente de la base datos que ya tenían.

"Hubo muchas mujeres que el año pasado quedaron con cuestiones pendientes, como por ejemplo tener carné de conducir. Así fue como les brindamos la posibilidad de hacerlo a través de Emicar, por ejemplo. Este curso es una de las acciones que conforman un conjunto de iniciativas de recursos humanos cuyo objetivo es que más mujeres se sumen a la minería y en diferentes puestos dentro de la compañía", destacó Florencia Giordano, jefe de área de Recursos Humanos de Veladero.

Los camiones fuera de ruta son vehículos de gran porte, de más de seis metros de altura y que requieren de mucha pericia para su conducción. "El año pasado, tras el primer entrenamiento para mujeres, tuvimos muy buenos resultados y ahora avanzamos con las mismas expectativas. En los próximos días, de hecho, comenzaremos a subir a la mina para seguir la capacitación en terreno. Si bien cuando iniciamos con estos cursos la mayoría de los aspirantes eran hombres, eso ya cambió y ha quedado absolutamente demostrado que no hay género al momento de aprender y operar una máquina minera", indicó Cristian Carbajal, uno de los entrenadores.

El curso se extenderá durante 6 meses y las aspirantes realizarán una etapa teórica en el CIC de Las Flores para luego pasar a la fase práctica directamente en la mina, incluso con un régimen de trabajo llamado "14 x 14". Una vez concluido el entrenamiento, obtendrán un certificado que las habilitará a manejar camiones fuera de ruta y la posibilidad de asegurarse un puesto laboral a medida que surjan vacantes.

Agostina Manrique, 25 años, de Rodeo

"Conocí la mina en 2018, cuando subí en una visita que hice junto a otras candidatas a Reina del Sol. Aquella vez quedé impactada, fundamentalmente porque vi los camiones fuera de ruta por primera vez y la charla sobre esos vehículos nos la dio una mujer que los manejaba", recordó Agostina, quien fue candidata a soberana del Sol por Iglesia. "El año pasado postulé para el curso pero no quedé seleccionada por muy poco, así que cuando me llamaron ahora fue una gran sorpresa. Y a la vez es una nueva y gran oportunidad, porque más allá de lo económico es un desafío para cada una de las que estamos en el curso. Todas estamos muy motivadas y siendo conscientes de lo que vamos afrontar. Además, mi familia me apoya y me dice que voy a poder, que puedo con todo y este entrenamiento no va a ser la excepción", dijo.

Guadalupe Muñoz, 28 años, de Las Flores

"Hace tres años que intento ingresar a la empresa y este 2022 se me dio. Sinceramente quiero aprovechar esta oportunidad y poder quedar seleccionada para ser parte de Veladero. Mis expectativas son muchas y aunque sé que es un trabajo con una exigencia muy alta, tengo una gran motivación", dijo Guadalupe, quien es mamá de dos nenes.

"Por un lado, quiero darle una mejor vida a mis hijos; y por el otro quiero crecer como persona y como mujer, demostrarme a mí misma que puedo superarme día a día.

Hasta ahora la vida no ha sido sencilla y de chica quería ser maestra jardinera, pero no pude estudiar en su momento y luego quedé embarazada. Hoy tengo esta nueva chance por delante y estoy convencida de que lo que cuesta mucho tiene una gran recompensa al final", destacó.

Melisa y Malena Jofré, 24 y 22 años, de Tudcum

Malena y Melisa hacen todo juntas y fue así que las dos se propusieron ser conductoras de camiones fuera de ruta, pero el año pasado no quedaron seleccionadas. La particularidad es que el destino quiso que en 2022 las llamaran a ambas al entrenamiento y de esa manera renovaron su gran objetivo.

"Este es nuestro sueño, nuestra meta. Cuando de la empresa llamaron para avisar que nos convocaban a las dos ese día nos largamos a llorar de la emoción", confesó Melisa.

"Nos apoyamos mutuamente, pero además tenemos el soporte de toda la familia. Son nuestro pilar y en mi caso es más que eso porque cuidan a mi hijo. La convocatoria al curso implica una esperanza muy grande para mi hermana y para mí", apuntó Malena