Peligro. Los carteles sin ninguna información que instalaron en las esquinas de calles de Villa Krause han provocado maniobras peligrosas y hasta accidentes, según dijeron los vecinos.

Las frenadas y los insultos se convirtieron en algo cotidiano en varias calles de Villa Krause. Fue desde que se quitaron los carteles señalizadores de las esquinas y se colocaron unos nuevos, pero que no tienen ni el nombre de las arterias ni el sentido de circulación. Según dijeron los vecinos, esta falta de señalización que lleva más de tres meses, no sólo genera un caos vehicular, sino también siniestros viales. Agregaron que esta situación se da porque a la villa cabecera de Rawson ingresan muchos conductores de otros departamentos que desconocen que las calles en esta zona son de un sólo sentido de circulación y cómo no tienen una señalización, ingresan en contramano. Desde el municipio dijeron que recién a comienzos del año que viene se concluirá la instalación de los nuevos carteles y con la inscripción de la nomenclatura.



El conductor circulaba por el carril Norte de Calle 5 y quiso girar a la derecha para ingresar a Villa Krause. Pero ese intento casi provocó un choque en cadena. Como en la esquina había un cartel sin ninguna señalización, no supo qué sentido de circulación tenía esa calle. Esto lo obligó a frenar de repente y detener la marcha por algunos segundos para corroborar si era contramano o no. Por esta maniobra, los conductores que venían detrás suyo, también tuvieron que frenar de repente. "Estos problemas se ven a diario desde hace más de tres meses cuando sacaron los carteles originales y colocaron estos mudos, que no te indican nada. Es un peligro porque no todos conocen el sentido de circulación y doblan en contramano. Ayer, una moto chocó contra un auto por esta causa, dijo Víctor Morales, un vecino de la zona.



César López, comerciante, dijo que esta falta de señalización provoca que los proveedores de mercadería se demoren en llegar hasta su negocio. Agregó que pierden tiempo preguntando cómo se llaman las calles y retrocediendo por ingresar en contramano. "Me parece bien toda obra que busca mejorar los servicios, pero debe hacerse en tiempo y forma. No sirve poner carteles que no te indican nada y dejar que pase el tiempo", dijo este vecino.



Rubén García, secretario de Obras de la Municipalidad de Rawson, dijo que se decidió reemplazar carteles señalizadores existente por otros de mejor diseño y servicio. Agregó que los nuevos tendrán el nombre de las calles, la numeración y el sentido de circulación, a lo que se sumará una franja refractiva



de color naranja que permitirá una mejor visión durante la noche. Dijo que todo quedará listo a principio del año que viene. "Estamos reemplazando los carteles en 100 intersecciones, de Villa Krause como de algunos barrios como el Edilco. Son dos por esquinas, por lo tanto son 200 carteles. Una vez que instalemos todos, recién se hará el ploteado con la información. Estimamos que será en los primeros meses del 2019", dijo.





Testimonios

ALDO MARQUES Vecino de Villa Krause

"Encima que la gente no respeta la prioridad de paso ni aún cuando hay carteles que indican el sentido de circulación, ahora sin ninguna señalización se potencia más la inconsciencia y el peligro de generar un accidente. Es urgente la señalización", dijo.

MANUEL SÁNCHEZ Vecino de Villa Krause

"Para saber si una de las calles de la villa es contramano o no tenés que pararte en la esquina para ver en qué sentido circulan o están estacionados los autos, con todo el riesgo de que te lleven puesto. Las obras se tienen que planificar bien", dijo.

MARINA ROBLEDO Vecina de Villa Krause

"Hay esquinas, especialmente sobre calle Boulevard Sarmiento, donde cortaron el caño de los carteles viejos para sacarlos. Pero el corte no fue al ras y quedó un pedazo de caño que sobresale del suelo y con el que te tropezás si no vas atento",dijo.