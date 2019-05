Peligro. Como la gente no sabía por qué calle venía el colectivo que debía tomar, salía hasta el medio de la calzada y entre vehículos para ver qué unidad era la que venía y abordarla.



Los vecinos de Rawson tuvieron emociones encontradas. Por un lado se sintieron a gusto con la nueva obra municipal, pero se quejaron de los trastornos que les ocasionó. Ayer, el municipio de Rawson inauguró el área semipeatonal en Villa Krause que incluyó el cambio de sentido de circulación de Avenida España, que provocó caos vehicular y desconcierto en los usuarios del servicio de transporte de pasajeros. Ahora sólo se puede circular de Norte a Sur por esta avenida, en el tramo comprendido entre calles Doctor Ortega y Agustín Gómez (conocida como calle 5).

"Yo me paré aquí por las dudas y porque vi un grupo de gente. Espero no haberme equivocado", dijo Ramón Cárpinto, pasajero habitual de la línea 27 de la Empresa Mayo que, hasta ayer, circulaba de Sur a Norte por Avenida España para llegar hasta la ciudad. Ahora lo hace por calle Pasaje Argentino, paralela a la anterior. Pero pocos pasajeros sabían de este cambio y tampoco contaban con información extra para enterarse. No sólo no hay sobre calle Pasaje Argentino carteles que indiquen las paradas de colectivos, sino que también faltan los que indican las líneas que hacen ese nuevo recorrido.

Corridas. Algunos pasajeros tuvieron que correr para tomar el colectivo, tras esperar en la parada equivocada.

"Yo no sabía si por aquí pasaba el 44 así que me quedé esperando por las dudas. Pero como ya llevaban mucho tiempo esperando paré otro colectivo y le pregunté al chofer si pasaba el 44, y me dijo que sí. Al menos deberían haber puestos carteles así no nos hubieran hecho perder el tiempo buscando una parada", dijo Mónica Salguero.

Por Pasaje Patria ahora circulan las líneas 27, 47, 44, 49 y 50. Por esta arteria llegan hasta Doctor Ortega en donde doblan para llegar tanto a Avenida España como a calle Mendoza para continuar con su recorrido habitual.

Este desvío ha generado un caos vehicular en la zona, especialmente en la intersección de Pasaje Argentino y Boulevard Sarmiento, pese a que ahora tiene semáforo. Como no todos los peatones se percataron de la presencia de este ordenador de tránsito, cruzan sin mirar y darse cuenta que la luz está en rojo. Por eso, al menor ayer, las frenadas y bocinazos fueron persistentes durante la jornada.

Imprudencia. Aun con semáforo para peatones en rojo, la gente intentó cruzar la esquina más complicada.

Otro de los inconvenientes se dio por la angostura de calle Pasaje Argentino, condición que provocó mayores problemas en el tramo comprendido entre calles Quiroga y Torino, por los vehículos estacionados. Esto dificultó la circulación de colectivos y generó congestionamiento de tránsito y peligro. Para sortearlo, algunos motociclistas avanzaban muy pegados a los demás vehículos, con el riesgo de provocar algún accidente.

Ante esta situación, efectivos de la Policía Comunal se instalaron en esa intersección para ordenar el tránsito.

Error de cálculo

En la esquina de calles Pasaje Argentino y Boulevard Sarmiento los vehículos ya rompieron algunos de los mojones que delimitan la zona semipeatonal. Los vecinos dijeron que fueron los colectivos los que provocaron los daños porque deben doblar muy cerrado para ingresar a alguna de estas dos arterias.

> Una zona que se destaca por estética y servicios



A lo largo de cinco cuadras y media, Villa Krause luce una imagen totalmente renovada y con una mayor cantidad de servicios y estética. Es la zona semipeatonal que abarca calle Boulevard Sarmiento desde Pasaje Argentino hasta Santa Rosa, y los alrededores de la Plaza Centenario. En esta espacio se realizaron diferentes trabajos para favorecer la inclusión y las prestaciones. En este marco, se eliminaron 328 barreras arquitectónicas (rupturas de veredas, edificaciones fuera de línea, escalonamientos, etc.) que impedían el desplazamiento de personas en sillas de ruedas o con dificultades motoras. Por este motivo también se niveló la altura de calles y veredas, se reconstruyó el sistema de drenaje de agua de lluvia, revistiendo el suelo con adoquín premoldeado a lo largo de 9.800 metros cuadrados. En esta zona, además, colocaron 250 árboles nuevos y riego por goteo a lo largo de 2.000 metros para regar unos 350 ejemplares.

Renovación. La fachada del municipio de Rawson se revistió con piedra, al igual que el patio externo de la Parroquia de Andacollo y del arco de bienvenida de la plaza.

Esta nueva zona también luce libre de postes, cableados y carteles que provocaban contaminación visual e inseguridad. Esto se debe a que la obra incluyó el soterramiento de la totalidad de la redes de servicios de electricidad, telefonía, iluminación pública y fibra óptica.

Además, instalaron 120 bancos metálicos (50 con respaldo) en diferentes sectores, 80 papeleros y 20 bicicleteros para uso popular.

En cuanto a lo estético, la semipeatonal incluyó la refacción de la fachada del edificio municipal, de los patios externos de la Parroquia de Andacollo y del Colegio Parroquial, manteniendo el mismo diseño. También construyeron glorietas con pérgolas e iluminación led, entre otros detalles.

La obra arrancó en 2018 y demoró 490 días. Su costo total fue de 48.565.435 pesos, con fondos provinciales y municipales.